La prensa británica destaca de Cádiz el precio del vino y de la cerveza como sus principales atractivos

La prensa británica anda buscando alguna ciudad europea para recomendar a sus conciudadanos pero parece que ya quieren pasar página y dejan un poco de lado a Barcelona, Palma de Mallorca o a Ibiza porque sus precios están convirtiéndose en prohibitivos incluso para los adinerados guiris que siguen viendo España como un buen destino vacacional.

El periódico digital www.express.co.uk ha descubierto que no toda España es igual de cara y que al sur del sur hay "una hermosa ciudad española", Cádiz, y han decidido elegirla como "una de las escapadas urbanas más baratas de Europa".

Expertos en viajes de Bounce han indicado en un informe que es cierto que Cádiz es la escapada urbana más barata de España.

La ciudad española también ha sido nombrada por este equipo de expertos como la octava estancia más barata de Europa, con una habitación de hotel que cuesta £103 (120 euros) por noche como promedio.

Es evidente que faltan datos en este cálculo porque nada tiene que ver el precio de una habitación de hotel en Cádiz durante el mes de agosto o durante los Carnavales con el que pueda tener en un mes de octubre o marzo. Aun así, contando con que el cálculo lo llevan a cabo haciendo una media del año les sale este precio: 120 euros la noche.

Y otro dato que consideran de vital importancia: una botella de vino es "especialmente barata" en Cádiz. Cuesta, según esta publicación, "sólo £3,63" (4,24 euros), mientras que una cerveza de barril cuesta sólo £2,48 (2,90 euros) .

Científico puede resultar poner sobre la mesa el precio medio de una habitación de hotel como referencia a la hora de recomendar un destino, pero resulta algo más singular ofrecer el precio de la cerveza de barril o del vino como puntos de referencia.

Aun así, en esta publicación británica hacen una ligera mención a la historia de Cádiz, "fundada hace 3.000 años por los fenicios". "Cádiz es una de las ciudades más antiguas de Europa occidental y es un lugar magnífico para experimentar el estilo de vida andaluz", dictan desde la prensa británica.

Así mismo, de los monumentos destacan la catedral de la ciudad como una de sus principales atracciones y de ella dicen que data del siglo XVIII y que cuenta "con un museo repleto de artefactos (artefacts)".

Esta publicación destaca comentarios volcados en Tripadvisor sobre Cádiz como el de untal Wayne M. que escribió: “Amazing cathedral with oodles of history in a great historic city. A must see if you are visiting Cadiz.” (Increíble catedral con mucha historia en una gran ciudad histórica. Una visita obligada si estás de visita en Cádiz).