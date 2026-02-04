Borrasca Leonardo en Cádiz: "Tengo que abrir mi puesto en el mercado porque los gastos son los mismos"

El centro comercial de Cádiz, entrada ya la mañana, da la sensación de los días de la pandemia, cuando el confinamiento no era obligatorio pero aún daba respeto salir a la calle.

En el recorrido hasta el mercado de abastos, son muchos los locales que mantienen sus barajas bajadas, especialmente los pequeños comercios. Lo mismo pasa con algunos bares. Los que sí han abierto apenas si tienen uno o dos clientes tomando un café. Sólo el Bar Brim tiene en su interior a varios consumidores. Nada mejor que una clientela fiel. Por cerrar hasta no han abierto las churrerías de la Plaza.

Apenas viandantes en la calle Ancha en la mañana de este miércoles. / J. A. H.

El mercado va en sintonía con el resto de la ciudad. La zona de pescados está casi vacía: puestos cerrados y ni un vecino. Juan sí ha abierto. Y con buena y numerosa mercancía. Ninguna del Golfo de Cádiz, porque la flota está amarrada, pero si de otras zonas de pesca, comenta a este diario.

"La verdad es que la alerta por el tiempo asusta a mucha gente, a pesar de que sí está entrando pescado. Yo estoy bien aquí. Ya pasará el temporal. Por lo pronto, echaré la mañana a ver si pico algo. Y si no se vende nada, pues cerraré", comenta el pescadero.

Hay cerrados también varios puestos de fruta, tanto del edificio interior de la Plaza como de la zona exterior, donde además no se prevé mucha vida en el mercado gastronómico. Francisco sí ha abierto, aunque con mercancía que ya tenía. Ha preferido no ir a la Lonja en Cortadura "porque no sabía qué me podía encontrar". Un madrugón que se ha ahorrado. "Hace más viendo que lluvia, pero ante el miedo es lógico que la gente no venga. Yo tengo que abrir el puesto porque los gastos son los mismos".

Fuera del mercado, una mujer habla por teléfono: "Pues el gobierno ha declarado el estado de alerta en toda España. Hay que tener cuidado porque el Guadalquivir está a punto de desbordarse".