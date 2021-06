Algo similar opina José Manuel, que tiene una empresa de lavado de vehículos en el interior del Muelle de Cádiz abierto para todos los públicos , no sólo para los clientes portuarios. “Nosotros solemos tener precios muy bajos, pero es cierto que es ya rara la persona que viene con dinero en mano”. José Manuel, en Ecosur Bahía , lo mismo cobra cinco euros por un lavado básico de un coche que 80 por un servicio integral del interior y exterior del vehículo incluyendo la tapicería “y lo mismo una cantidad que la otra me la pagan con tarjeta”.

Antes se le tenía pánico a las comisiones que se llevaban los bancos pero “ahora han sido más listos y han creado unas tarifas planas y a lo mejor pagas 10 euros al mes y casi no te cobran comisiones . Y ya no te penalizan si el cliente el precio de lo comprado no supera un mínimo y si alguien está aún sufriendo estas penalizaciones le ha llegado la hora de negociar con su banco”.

Hasta no hace demasiado, el “paga tú que yo no llevo suelto” era la mejor excusa para evadir una conviá. Ahora toca buscarse otras excusas.

Queiruga: “La pandemia ha servido para que el gaditano redescubra su comercio local”

No todo lo que ha llegado de la mano del covid tiene por qué ser malo. Manuel Queiruga, presidente de Cádiz Centro Comercial, cree que gracias a los cierres perimetrales “hemos estado bloqueados y ha hecho que los gaditanos redescubran las bondades de su comercio local”.

Para Queiruga, durante meses no hemos podido salir de Cortadura y las necesidades han seguido siendo las mismas “y nos hemos dado cuenta de que lo mismo podemos comprar un sofá que una cama sin tener que salir de Cádiz”.

Aparte está todo el tema de Internet. Luchar contra la gran red de redes “es como quererle poner puertas al campo. Cada uno es libre de comprar lo que quiera y donde quiera”. Y, para Queiruga, los primeros que se han dado cuenta de este potencial han sido los propios comerciantes locales que se están abriendo más tanto a las redes sociales como a los métodos de pago, venta y distribución online. Es lo que, “desde la asociación denominamos multicanalidad”. Desde esta entidad que engloba a buena parte del comercio gaditano del centro de la ciudad elaboraron hace poco tiempo una encuesta sobre la digitalización de las tiendas, de lo que concluyeron que, ni más ni menos, que el 95% de los comercios hacían ya uso de las redes sociales y que un 40% vendía online sus productos. “Hasta hace poco éstas eran cifras impensables”.

Esto tiene una parte negativa y es que está provocando una brecha digital entre los comercios que han decidido dar el paso y los que aún le tienen tirria a la arroba. “El que no supere esa brecha lo va a tener muy complicado. Hay medios para estar al día y el que no se atreve a dar grandes pasos, tiene a mano medios tan básicos como es el whatsapp, un instrumento ya muy extendidos entre nosotros”, según indica Manuel Queiruga.

“¿Quién nos iba a decir que algún día podríamos recibir topolinos o caracoles en casa gracias a una aplicación online?”.

Y no llevar dinero en metálico tampoco significa que al cliente se le vaya la cabeza comprando. “Ya se está acabando con las compras compulsivas y la gente gasta lo mismo si lleva tarjeta como si no la lleva. La gente es muy selectiva a la hora de comprar”, según sentencia Manuel Queiruga, desde Cádiz Centro Comercial.