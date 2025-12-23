Autobombo, mentiras e incumplimientos, el 2025 de Bruno García para el PSOE de Cádiz

La radiografía que Óscar Torres ha realizado de la gestión del alcalde de Cádiz durante el año 2025 no resulta nada halagüeña. Así, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la ciudad ha denunciado "el autobombo", "las mentiras" y los "incumplimientos", "además de una preocupante falta de transparencia", del equipo de Gobierno en este año que dejamos atrás a través de un análisis de diferentes proyectos de ciudad.

Torres ha comenzado con una crítica a "esa política de promesas, de permanente autobombo y de anuncios, que después, se cumplen o no se cumplen", para continuar con la actitud "sumisa" del primer edil ante "una de las grandes mentiras del Partido Popular" con Cádiz, la que atañe a Valcárcel. Así, el portavoz socialista ha lamentado "el silencio" del alcalde ante el anuncio de la Junta de Andalucía de poner "tres millones" para la rehabilitación del edifcicio "cuando el compromiso era de 60 millones de euros".

Igualmente esa, digamos, docilidad que le cuelga al primer edil la señala también en el proyecto de la Ciudad de la Justicia, "un engaño, por no utilizar de nuevo el término mentira". Y es que Óscar Torres no entiende que durante la colocación de la primera piedra el consejero anunciara una segunda fase para el mes de mayo o junio con un presupuesto de 19 millones de euros "cuando si nos vamos a los presupuestos de la Junta de 2026 sólo hay consignados dos". Una Ciudad de la Justicia con financiación público-privada que enfada a los socialistas cuando observan que en Sevilla, Granada o Algeciras todas se soportan exclusivamente con recursos públicos. "O nos tiene a Cádiz mucha manía el PP, que yo creo que sí; o nos tiene demasiada manía Moreno Morilla, que yo creo que también", ha barajado.

Otra zona gris de los anuncios del Partido Popular que observan los ediles socialistas se centra en la financiación de la construcción del Pabellón Fernando Portillo. "Cuando les digan que el 100% de la financiación está asegurada, es mentira. Esta mañana en el Consejo Rector del Instituto Municipal de Deporte hemos se ha aprobado una la obra en lo que se llama tramitación anticipada, que es una figura jurídica que te permite aprobar una licitación aun cuando no esté asegurada toda su financiación", ha ejemplificado Óscar Torres que recuerda que "todavía no existe un convenio entre Ayuntamiento y Junta" que asegure los 5 millones que el ente provincial ha anunciado aportar para el Portillo. "En agosto de 2023 lo anunciaron, en diciembre de 2025 ese convenio no existe", ha recalcado.

Con respecto al estado de limpieza de la ciudad, "Bruno García ha tirado la toalla" y "se ha mostrado absolutamente incapaz de obligar a la empresa concesionaria, una empresa que además tiene atemorizada a la plantilla, a cumplir el contrato", ha dicho el socialista que, además, ha puesto el acento "en los dos millones de euros por año que se acaban de aprobar para la concesionaria"O sea, más dinero y menos servicio", ha resumido.

"El nuevo pliego de autobuses sólo con la estructura de costes aprobadas, de momento han hecho lo mismo que los que estaban antes"; "los depósitos de tabaco abiertos sólo puntualmente, pero cerrados al uso que se pretendía dar"; "el Teatro del Parque, que cuando llegaron la obra estaba al 70%, tampoco se ha inaugurado"; "las anunciadas brigadas de barrio de Mantenimiento Urbano, ni una acera les ha dado tiempo de arreglar", ha resumido Torres estos casi tres años de la llegada de Bruno García al sillón de San Juan de Dios.

Un análisis negativo que también alcanza a la gestión en vivienda donde "llevamos años escuchando las mismas 106 viviendas, mientras que Procasa sigue adelgazando el parque público y, por tanto, se sigue engordando el privado", ha valorado Torres muy crítico con la venta de suelo público en los terrenos de Loreto-Puntales y Náutica. "Decía Bruno García que 2025 iba ser el año de los andamios, pues que se lo diga a las 62 familias de la calle Explanada de Puntales que tienen sus casas apuntaladas", ha lanzado.

Mención aparte merece para el portavoz del PSOE "la falta de transparencia" del actual equipo de Gobierno al que su partido le ha reclamado un desglose económico de Cádiz Romana -"ya saben que el de Cádiz Fenicia que le reclamamos con insistencia tardaron 9 meses en darlo y, encima, incompleto"- y otro con el listado y el coste de las personas que fueron a cargo del Ayuntamiento a Arequipa (Perú) para el Congreso de la Lengua. "No tenemos respuesta en ninguna de las dos consultas y estamos a la espera de que nos faciliten una información que están obligados a darla por ley", ha recordado.

"Miren, estamos ante un Ayuntamiento que tiene más más músculo económico que nunca. Nunca ha habido tanto dinero en las arcas municipales como el que hay ahora mismo, y lo que está haciendo el equipo de Bruno García es moviendo el dinero de un lado para otro. Este año lo pintan en el presupuesto, como no me lo gasto, lo muevo para el año que viene, no lo puedo gastar, lo devuelvo a los bancos, pero voy a los bancos y le pido otra vez lo que no me he gastado. ¿Quién hace caja? Los bancos. Cada vez que Bruno García entra en un banco le hacen la ola", ha reflexionado.