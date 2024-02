El aparcamiento fantasma del solar del hospital

¿Quién vigila los solares en la ciudad? ¿Qué cuidado o seguimiento hay a los espacios que están pendientes de edificar o urbanizar? Hace unos meses se descubrió, por denuncia de este periódico, que había un solar a los pies de la muralla de las Puertas de Tierra que estaba sirviendo de aparcamiento que además explotaba sin ningún tipo de licencia un grupo de gorrillas. Y ahora se ha sabido que los vehículos han comenzado a estacionar en el solar de Loreto donde está previsto en el futuro la construcción del nuevo hospital regional.

En este segundo caso, las administraciones han descargado cualquier responsabilidad respecto al aparcamiento improvisado de vehículos, que acceden al solar por la puerta que ha sido abierta sin signos de forcejeo ni de ruptura, según apuntaban fuentes del Consorcio estatal de la Zona Franca.

Desde allí se asegura que en la actualidad es el Ayuntamiento quien tiene las llaves del terreno, que fueron solicitadas con motivo de las obras que se están realizando en el equipamiento deportivo de Puntales-La Paz, colindante con este suelo. Por tanto, en Zona Franca señalan a San Juan de Dios como responsables de este uso no autorizado del solar que fuera de Casa y que adquirió el consorcio a la espera (desde hace años) de cerrar un acuerdo para que la titularidad pase a manos de la Junta de Andalucía, que es la administración que debe construir el nuevo hospital.

De hecho, fuentes consultadas aseguran que le van a exigir al Ayuntamiento que entregue nuevamente la parcela y en las mismas condiciones en que las recibió; esto es, “completamente limpia” (sin vehículos aparcados, se entiende).

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento aseguran que no se ha dado ninguna orden ni instrucción para habilitar el solar como aparcamiento (cosa que pudiera haber ocurrido para facilitar el aparcamiento con motivo de estas fiestas de Carnaval). Recordaban las fuentes consultadas que ese espacio es terreno propiedad de Zona Franca, por lo que el Consistorio no podría autorizar uso alguno; no, al menos, sin conocimiento y autorización del consorcio estatal.

Por eso, desde San Juan de Dios se inclinan por alguna acción incívica de rotura o apertura de la puerta a la que ha seguido el estacionamiento de vehículos. “Eso ha pasado en otras ocasiones”, aseguran.

El problema de todo esto, como trasladan desde Zona Franca, es que en caso de accidente o incidente de cualquier tipo en el interior de un solar que debiera estar vacío, ¿quién se hace responsable? Aunque, en este punto, conviene señalar que desde hace meses han habilitado en el interior del solar, en el muro colindante con la calle Guadalmesí, una especie de chabola en la que residen algunas personas.

No obstante, ni una administración (propietaria) ni la otra (usuaria temporal) se han percatado de esta realidad de un aparcamiento que de la noche a la mañana ha sido habilitado supuestamente sin permisos ni licencias en un solar. Todo ello mientras otra administración (la Junta) sigue sin mover ficha para ese eterno proyecto de levantar ahí un nuevo hospital.