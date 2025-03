El alcalde de Cádiz asegura que hay menos macrobotellón que otros años en el Carnaval

D. C.

Cádiz/El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha reconocido esta mañana que será necesario tomar más medidas para reducir los macrobotellones que se siguen registrando en Cádiz durante los fines de semana del Carnaval, generando toneladas de basura y molestias ya insoportables para los vecinos. De "fracaso municipal" calificó la Asociación Española de Consumidores la campaña contra esta práctica que puso en marcha el equipo de Gobierno local. Más de un centenar de denuncias vecinales ha recibido ya esta organización.

"Respecto al botellón hemos tomado una serie de medidas y el año que viene tomaremos más", ha asegurado el alcalde esta mañana, tras la Junta de Gobierno Local. "Entre esas medidas ha estado la de acabar los conciertos en San Antonio a las 12 de la noche, hemos vallado la escalinata de la Catedral, hemos creado una zona joven en el entorno de la estación, hemos hecho una campaña de concienciación, hemos dejado los autobuses discrecionales en Navalips, hemos declarado institucionalmente en el Pleno que el botellón no es la fórmula que queremos para nuestro Carnaval y hemos ocupado las plazas con más actuaciones carnavalescas", ha recordado el alcalde. "Haremos una reflexión y el año que viene intentaremos mejorar las medidas para que cada vez haya menos botellón", ha avanzado García.

"El botellón no es algo que se haya inventado ahora en la ciudad. Siempre ha pasado, con los equipos de Gobierno anteriores, también. Tenemos que ir reduciéndolo más, pero ya se está reduciendo. En el año 2023 se recogieron 82 toneladas [de basura] la noche del primer sábado y este año casi no llegamos a las 78", ha dicho el alcalde.

"No nos parece un dato positivo en absoluto, pero se ha reducido. También sucedió el domingo. En 2023 se recogieron 133 toneladas y este año han sido 125. Por tanto, la tendencia es a menos", ha insistido. "Dicho esto, nos parece insuficiente; habrá que hacer más actuaciones para ir rebajando esas cifras. En este contexto, les doy la enhorabuena a las más de 300 personas, mujeres y hombres, que han compuesto el servicio extraordinario de limpieza porque han hecho un trabajo excelente, a pesar de toda esta suciedad que existe, y creo que se ha notado", ha añadido.

El alcalde todavía aportó un dato más para argumentar esa reducción: "El primer sábado llegaron a la ciudad 103 autobuses discrecionales y en años anteriores venían de 250 a 300. Pero no es suficiente. Seguiremos diciendo a través de todos los medios que si vienen a los Carnavales a hacer botellón, que no vengan. Y es que con la normativa vigente no se puede prohibir este tipo de eventos masivos", ha asegurado.

Tres ambulancias más

Antes, Bruno García anunció que durante este segundo fin de semana de Carnaval se va a reforzar el sistema de ambulancias. "Lo vamos a ampliar a cuatro vehículos, que estarán distribuidos por distintos puntos del casco histórico y que van a contar con un médico", ha dicho. Estarán en la plaza Rocío Jurado, que cubrirá la zona de San Antonio, plaza Fragela y La Viña; en Arquitecto Acero, junto a la Catedral, con cobertura a esta plaza, Candelaria y El Palillero y que apoyará al Mercado, donde ya hay dos enfermeros; en la Plaza de España, cubriendo San Francisco, plaza de Mina y alrededores; y en Canalejas, para dar cobertura a Santa María, San Agustín y San Juan de Dios. El objetivo es que el tiempo de respuesta a la ciudadanía en el caso de que haya alguna incidencia es que sea el menor posible.

Aplazamiento de eventos por la lluvia

Respecto al posible aplazamiento o suspensión de eventos por la lluvia, la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha dicho que "apuramos el tiempo hasta el final. Lo sencillo es cancelar o trasladar, [los eventos] pero trasladar tampoco nos ayuda, porque toda la fiesta está bajo un contrato que se hace para un día determinado. En el caso de la cabalgata fue algo muy claro: nos cayó el agua encima y luego hicimos una cabalgata con sol, como si fueran dos días distintos. Lo que sí hemos hecho es cambiar el concierto de las Nancys Rubias al domingo a las 21:00. El resto se queda igual. El Carnaval conlleva una inversión demasiado importante como para apresurar decisiones. Esperaremos y tomaremos las decisiones sobre la marcha".