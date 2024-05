El alcalde de Cádiz pide al partido de Kichi que dé explicaciones a la ciudadanía sobre la causa por la que es investigado

Pone por delante Bruno García que es "licenciado en Derecho" y que estuvo presente y bien atento en las clases en las que se trataba "la presunción de inocencia" y es por ello, o a pesar de ello, por lo que el alcalde de Cádiz ha pedido al entorno y al partido del anterior regidor gaditano, José María González Kichi, que además de las pertinentes declaraciones que tienen que dar ante un juez, ofrezcan "explicaciones a la ciudadanía" por la causa por la que el anterior primer edil está siendo investigado junto a tres de sus concejales y un asesor.

"La presunción de inocencia es la base de la justicia y del Estado de Derecho, y creo firmemente en ella, pero partiendo de eso, lo que es evidente es que va a haber personas del equipo de Gobierno anterior que van a tener que dar más explicaciones de las que han dado. Lo harán obviamente delante de un juez pero convendría que lo hicieran a la ciudadanía", ha pedido el actual primer edil aprovechando el encuentro con los medios tras la Junta de Gobierno Local de este viernes.

No se mete en berenjenales judiciales el alcalde popular, que ni siquiera menciona el posible delito de prevaricación, pero sí le afea al anterior equipo de Gobierno su política de "sacar pecho sobre transparencia" cuando, realmente, "desde junio de 2022" eran conocedores de esta investigación judicial y decidieron no informar de nada a los ciudadanos gaditanos. "La verdad, nos parece llamativo que no se haya informado previamente sobre esta situación. Tal es así, que lo hemos buscado en el portal de transparencia, hemos buscado sus declaraciones en las paredes de cristal, y no hemos encontrado nada", ha lamentado con cierta sorna.

De hecho, Bruno García ha explicado que también desde su partido, y él mismo, eran conocedores de este proceso "casi desde el principio". "Era una información que nosotros hemos tenido en campaña en todo momento y, sin embargo, no quisimos hacer guerra de eso, eso no nos gustaba, pero la realidad es que, una vez que se sabe, sí creo que deberían de informar a la ciudadanía porque lo que han explicado hasta ahora no ha resuelto las dudas que se están generando", ha aducido.

En esta reflexión, el primer edil también hace caer en la cuenta que, al igual que desde el Partido Popular, desde Adelante Izquierda Gaditana eran conscientes de esta investigación incluso "durante las pasadas elecciones y presentaron una lista con dos personas que estaban siendo investigadas en ese momento, precisamente, el último de la lista (en referencia al propio José María González Kichi) y otra persona más (por José Ramón Páez)".

Cuestiones de transparencia puestas en duda aparte, sobre el caso Kichi, citado a declarar en un mes, el próximo 24 de junio, por el papel que jugó un asesor externo que su equipo trajo de Madrid y que sin relación formal alguna con el Ayuntamiento estuvo dando órdenes a funcionarios y modificando pliegos de contratación, Bruno García sólo se ha limitado a valorar que esta denuncia "quien la hace es un sindicato, Comisiones Obreras, ahora que tanto se está hablando de empleo público" y que, "desde luego, no suena nada bien".