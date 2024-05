Adelante, sobre la investigación a Kichi: "se juzgan cosas ridículas"

Un "lawfare a la gaditana", un caso en el que se juzgan "cosas ridículas". Una causa, en definitiva, "que terminará archivado como las 17 denuncias anteriores". Todas estas son consideraciones de Adelante Andalucía respecto a la causa que investiga ciertas acciones tomadas a cabo por Kichi en su época de alcalde con parte de su equipo y que los llevará a declarar ante el juez el próximo mes de junio.

El partido en el que milita Kichi ha culpado al Partido Popular de la denuncia, interpuesta en primera instancia por el sindicato CCOO, e incluso ha descifrado a la sindicalista que firmaba el escrito dirigido en el año 2021 a Fiscalía que dio pie a la investigación; "la que fuera por aquel entonces delegada sindical de la Policía Local, con el continuo boicot que parte de la plantilla de este ente municipal ha propiciado a lo largo de los ocho años de gobierno, y dos ex cargos de libre designación del Partido Popular en el equipo de gobierno de Teófila Martínez y Bruno García", aseguran desde el partido.

Este caso que investiga Fiscalía responde, según traslada Adelante a "una nueva denuncia, de un total de 18 que han sido todas archivadas, que responden a esa estrategia de ‘lawfare' de la que hoy tanto se habla, de judicialización de la vida política para embarrarla en cuestiones jurídicas y que tenía como fin torpedear y entorpecer continuamente nuestro trabajo en el Ayuntamiento de Cádiz con el objetivo de paralizar los avances en la actividad municipal".

"Se está juzgando el papel de un asesor externo que ayudaba al alcalde y sus concejales, y de la que aportamos toda la documentación sobre su contrato externo a través del partido ‘Por Cádiz Sí Se Puede’ (marca blanca por entonces de Podemos)", afirman desde Adelante, que consideran que en este caso "se juzgan cosas tan ridículas como su ubicación en el trabajo, que hiciera uso de espacios como el del grupo municipal, situado por aquel entonces en la zona de Presidencia del Ayuntamiento por falta de espacio con respecto al resto de grupos, y la dotación de medios materiales que siempre, absolutamente siempre, se facilitaron desde el partido: ordenador portátil, teléfono móvil, cuenta de correo electrónico".

"Mientras otros partidos dedican dinero público a contratar familiares, trabajadores de la burocracia de los partidos y publicidad institucional para el autobombo nosotras contratamos técnicos cualificados para que nuestros concejales hicieran mejor trabajo institucional", aseguran desde la formación andaluza, que insiste en que la "contratación externa" de Fernando García Acuña fue un acto de responsabilidad por su parte para "hacer las cosas bien y más fáciles en la ciudad". "Ese es el supuesto delito", añaden.

Por todo ello se muestran convencidos de que el caso no llegará a ningún lado, "como las 17 denuncias anteriores". "Pero el daño a la figura de José María González y Adelante estará hecho", afirman. "Coincide este caso con el caso Ayuso o con las grabaciones del jefe del PP de Jaén avisando a amigos empresarios de contratos de la Junta no publicados en Boja. Y hablando de Cádiz, llama la atención que la aparición de Teófila Martínez en los papeles de Bárcenas, con todas las letras de su nombre, no propiciara ningún reproche judicial mientras que nuestro trabajo en el Ayuntamiento de Cádiz haya generado 18 causas judicializadas en 8 años", concluyen en Adelante Andalucía.