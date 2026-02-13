AIG solicita una comisión de investigación sobre los desalojos de personas sin hogar en Cádiz

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana elevará al próximo Pleno ordinario de febrero -que se celebrará el jueves 26- una moción para reclamar la creación de una comisión de investigación ante las gravísimas denuncias conocidas en las últimas semanas sobre la existencia de un protocolo dirigido a desalojar a personas sin hogar de distintos espacios públicos de la ciudad.

Según ha denunciado públicamente el comité de empresa de la UTE Infraestructura Verde de Cádiz y ha corroborado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Cádiz, desde hace aproximadamente año y medio existen órdenes para proceder al desalojo de personas en situación de calle en hasta 16 puntos de la ciudad, retirando sus mantas y enseres personales y deshaciéndose de los mismos.

Unos hechos que, sin duda, suponen “una actuación institucional inaceptable, contraria a los derechos fundamentales y a la dignidad de personas que ya se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad social”. “La retirada y destrucción de sus pertenencias no solo agrava su exclusión, sino que podría suponer una vulneración de derechos básicos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico”, resaltan desde la formación de izquierdas.

Desde AIG sostienen que la negativa del equipo de Gobierno de Bruno García a reconocer los hechos no puede sustituir a la transparencia. “La ciudadanía de Cádiz merece saber qué instrucciones se han dado, quién las ha ordenado, bajo qué cobertura jurídica y con qué criterios”, señalan desde la coalición.

La preocupación por este asunto se ha visto reforzada después de que la APDHA en Cádiz ha confirmado, “sin margen de duda”, la existencia de un protocolo dirigido al desalojo de personas en situación de calle y a la retirada de sus pertenencias.

Para el grupo municipal liderado por David de la Cruz, “la gravedad de las denuncias y la posible vulneración de derechos fundamentales exigen no sólo explicaciones públicas, sino una investigación rigurosa y transparente que permita esclarecer los hechos y, en su caso, asumir las responsabilidades políticas correspondientes”.

“Un Ayuntamiento democrático no puede permitir que actuaciones que afectan a los derechos humanos de las personas más vulnerables queden envueltas en la opacidad o la negación”, subrayan.

Por todo ello, Adelante Izquierda Gaditana reclamará en el próximo Pleno ordinario la creación inmediata de una comisión de investigación en el seno del Ayuntamiento de Cádiz para esclarecer todo lo concerniente a la existencia, alcance, contenido y aplicación de los denominados protocolos de la vergüenza.

Asimismo, solicitará la comparecencia ante dicha comisión de las personas responsables políticas y técnicas implicadas, así como de representantes del comité de empresa de la UTE Infraestructura Verde y de la APDHA en Cádiz. Y también exigirá la depuración de responsabilidades políticas en caso de confirmarse la existencia de actuaciones contrarias a la dignidad y a los derechos de las personas sin hogar.

Desde Adelante Izquierda Gaditana reiteran su compromiso con “la defensa de los derechos humanos, la transparencia institucional y la protección de las personas más vulnerables de la ciudad”.