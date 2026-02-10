Derechos Humanos: "En Cádiz hay hostigamiento contra las personas sin hogar en parques y jardines"

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha confirmado que la empresa encargada de la limpieza y mantenimiento de los parques y jardines de Cádiz ha aplicado durante un año y medio un "protocolo de la vergüenza" que conlleva el "hostigamiento de las personas sin hogar y la retirada de sus pertenencias, así como sanciones a los trabajadores que se niegan a cumplir con él".

El colectivo acusa al alcalde de "haber mentido cuando dijo que ese protocolo no existía y cuando anunció uno nuevo, supuestamente solicitado y acordado con la APDHA".

A través de un comunicado, la asociación informa de que recibió en su sede al Comité de Empresa de la UTE Infraestructura Verde de Cádiz, responsable de la subcontrata del mantenimiento de parques y jardines en la ciudad. "De la entrevista mantenida y de las pruebas aportadas por el comité, la APDHA ha podido confirmar sin margen de duda que eran absolutamente ciertas las denuncias sobre la existencia de un protocolo dirigido a desalojar a personas sin hogar en 16 puntos de la ciudad", sostiene el colectivo.

Dos trabajadores durante la limpieza de una zona verde, con pertenencias de personas sin hogar. / D. C.

Según este protocolo, "los trabajadores se ven obligados, asistidos por la policía local y vestidos con unos monos tipo emergencia sanitaria, a expulsar a las personas que pernoctan en los puntos asignados. Sus pertenencias son retiradas, cargadas en un vehículo eléctrico y arrojadas posteriormente a un punto limpio de la ciudad. Solo entonces se procede a la limpieza del lugar. Todo ello se ha estado aplicando, según el comité, desde hace año y medio. Dos trabajadores han sido incluso sancionados, por falta muy grave, por negarse a ejecutar estas prácticas y tenemos la nota de la sanción que especifica claramente estas órdenes y demuestra la existencia de los protocolos".

"Lo más grave es la absoluta falta de asunción de responsabilidades por parte del alcalde y del gobierno municipal, que niegan y ni siquiera investigan lo sucedido. Resulta escandaloso que, ante un cúmulo tal de evidencias, el alcalde negara rotunda y personalmente el pasado jueves y anteriormente el día 3, en la Mesa de Personas sin Hogar, la existencia de este protocolo que lleva año y medio en funcionamiento y nada tiene que ver con el modo de trabajar anteriormente. Es protocolo, no de limpieza, sino de un claro hostigamiento a las personas sin hogar, pasando diariamente a echarles de 16 zonas de la ciudad con la coacción de la Policía Local".

Pertenencias de personas sin hogar recogidas en una zona verde de Cádiz. / D. C.

"Resulta llamativa la hipocresía de este equipo de gobierno que, por una parte, hace entrega de material de invierno (sacos, mantas, camisetas…) a las personas sin hogar y, por otra, les despoja de ellas para arrojarlas al punto limpio".

"Anteriormente, en algunos casos más complicados, previa a la limpieza de una zona, el equipo de calle dialogaba con las personas que dormían allí, las convencía de desalojar temporalmente, las ayudaba a recoger sus enseres y, una vez finalizada la limpieza, podían volver a su espacio conservando todas sus pertenencias".

Miembros del Comité de Empresa de la UTE Infraestructura Verde con activistas de la APDHA / APDHA

"El alcalde sostiene ahora que ese es el 'nuevo' protocolo, supuestamente 'propuesto' por la APDHA. La APDHA no ha propuesto ningún protocolo de actuación en este sentido. Es más, considera que no debe existir ningún protocolo. Y que la limpieza de parques, jardines, calles y plazas deben hacerse sin intervención de la Policía Local y con una periodicidad razonable".

"También expresa su profunda decepción: el gobierno municipal ha demostrado una capacidad alarmante para el engaño y la manipulación. Y esto es extremadamente grave".

"La APDHA exige que estas actuaciones no vuelvan a repetirse jamás, que las personas sin hogar sean tratadas con la dignidad que les corresponde y que se desbloqueen de inmediato los proyectos paralizados para garantizar alternativas reales de acogida en la ciudad. Exige, además, que se depuren todas las responsabilidades —técnicas y políticas— por los tratamientos inhumanos aplicados a personas sin hogar en Cádiz durante el último año y medio".