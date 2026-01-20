AIG pedirá en el Pleno un equipo de salud mental para las personas sin hogar de Cádiz

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana elevará al próximo Pleno ordinario, que se celebrará el próximo día 29, una moción en beneficio de las personas sin hogar de la ciudad de Cádiz, después de que semanas atrás fallecieran dos personas en situación de calle en un intervalo de apenas 48 horas. “Un hecho de extrema gravedad que pone de manifiesto, de forma dolorosa, la precariedad de las condiciones de vida y la insuficiencia de los recursos de atención integral disponibles para este colectivo tan vulnerable y con grandes dificultades para acceder de forma efectiva a los servicios públicos de salud”, denuncia la portavoz adjunta, Helena Fernández.

Es por ello que la coalición de izquierdas instará al equipo de Gobierno de Bruno García a promover la creación e implementación de un equipo de salud mental comunitaria para personas sin hogar en la ciudad de Cádiz, “con intervención directa en calle, recursos de acogida y otros dispositivos sociales”. Y asimismo, pretende solicitar a la Junta de Andalucía y al Servicio Andaluz de Salud la “colaboración institucional y la dotación de los recursos humanos y materiales necesarios” para la puesta en marcha de dicho equipo, “garantizando su integración en la red pública de salud mental”.

Fernández también defenderá en la sesión plenaria que el equipo de salud mental esté compuesto, al menos, por profesionales de psiquiatría, psicología clínica, enfermería de salud mental y trabajo social, con formación específica en intervención comunitaria y sinhogarismo. E igualmente, solicitará que se establezcan mecanismos de coordinación estable entre el equipo de salud mental, los servicios sociales municipales, los dispositivos de atención a personas sin hogar y las entidades sociales que trabajan en la ciudad.

Asimismo, la formación de izquierdas instará al Ayuntamiento de Cádiz a la implementación de un teléfono disponible 24 horas para alertar sobre situaciones de emergencia referentes a personas sin hogar, con el propósito de dar una respuesta rápida ante crisis de salud, violencia, frío extremo, hambre o riesgo vital. Y también se reclamará al Gobierno municipal la creación de un centro de alta tolerancia para personas sin hogar que permanezca abierto 24 horas los 365 días del año.

“Es imprescindible aumentar los medios humanos, económicos y materiales destinados a la atención a las personas sin hogar. Necesitamos más plazas de alojamiento, refugios climáticos ante las inclemencias meteorológicas, centros adaptados a diferentes perfiles, servicios de atención 24 horas y programas que prioricen la dignidad, la salud y la inclusión social”, recalca Helena Fernández.