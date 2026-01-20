Óscar Puente avisa que no habrá trenes de Cádiz a Madrid hasta el 2 de febrero

Óscar Puente confirmó que Cádiz no tendrá conexión ferroviaria con Madrid al menos hasta el 2 de febrero. Algo que afecta a toda Andalucía. A medida que se ha ido comprobando la gravedad del accidente de tren de Adamuz, el ministerio de Transportes se ha visto obligado a ampliar el tiempo de inactividad en las vías para continuar con las labores de búsqueda de víctimas y de investigación de las causas del mortal accidente.

El ministro de Transportes aseguró que el "horizonte" en el que se trabaja es el 2 de febrero, según confirmó que le habían transmitido desde Adif. También admitió que se baraja la hipótesis desde Adif de abrir una de las vías cuando sea posible para que se retome la circulación cuanto antes. Una opción que, admitió, obligaría a viajes con una velocidad más reducida pero que al menos permitiría recuperar la conexión ferroviaria de Andalucía con Madrid.

La reapertura parcial es la solución provisional que se plantea Adif para evitar la total incomunicación por tren durante dos semanas entre Madrid y Andalucía mientras que no se restablece el servicio al completo el 2 de febrero. Entre las causas del accidente, se maneja la posibilidad de la rotura de una vía. Aún así Puente aclaró que no sabe si es el origen o la consecuencia del accidente. En estos momentos todas las hipótesis están abiertas.

Todas las alternativas para viajar de Cádiz a Madrid

Las alternativas para viajar a Madrid desde Cádiz se reducen al autobús, coche privado e incluso avión. Una opción, esta última, que implica desplazamientos, como mínimo, a Jerez o Sevilla. Aerolíneas como Iberia han incrementado sus servicios. Por su parte, los autobuses de Socibus que conectan la capital gaditana con Madrid también operan con normalidad.

Aún así desde Renfe han informado de un plan de transportes especial que ofrecerá viaje por vía convencional, no de alta velocidad. Por un lado, habrá viajes desde Madrid - Chamartín a Cádiz todos los días que dure la incidencia. Desde Cádiz, la salida de ese tren será a las 6:35 horas. Un tramo entre Córdoba y Villanueva de Córdoba se realizará en autobús. Por lo que la empresa estatal ferroviaria advierte de que los tiempos se verán afectados.