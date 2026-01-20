Preliminares COAC 2026:¿Quién canta este martes, 20 de enero en el Teatro Falla de Cádiz? Orden de actuación de la décima sesión

La décima función de preliminares se presenta con pocas expectativas. El principal atractivo será la chirigota de los Villegas, que pretende sumar su tercera final consecutiva con 'Piensa mal y acertarás (los desconfiaos)'. En esta modalidad, también actuará la chirigota de Eder Rey 'La Viña de mis ojos'.

La nota curiosa de la jornada la pondrá la comparsa de Morón 'Sociedad limitada', con la que colabora David Márquez Mateos Carapapa tras decidir no traer su comparsa de Cádiz. Como aspirante a cuartos, también aparece la comparsa de El Bosque, mientras que el arranque de la noche lo protagonizará el coro de Paco Martínez Mora.

Orden de actuación:

20.00. Coro 'Café Puerto América'. El coro de Paco Martínez Mora vivirá un certamen del Teatro Falla de Cádiz de 2026 muy ilusionante ya que presentará su coro número 25 al certamen de coplas. Esta efemérides la cumplirá con 'Café Puerto América'.

20.45. Chirigota 'Tu cara me suena'. La Línea era tradicionalmente, junto a Algeciras, la localidad del Campo de Gibraltar que más agrupaciones aportaba al Concurso. Sin embargo, este trasvase de grupos se cortó abruptamente en el año 2018. Ocho años después, será la chirigota de Chitín la recupere la relación entre ambas ciudades con 'Tu cara me suena'.

21.30. Comparsa 'Los trapos'. El bosqueño Horacio Calvillo y el gaditano Manuel Barragán vuelven a reencontrarse en una comparsa tras su última participación juntos en el Falla. Lo harán en un contexto diferente, aunque parecido, ya que ambos autores compartieron repertorios de la comparsa de Ronda. Ahora, lo harán en El Bosque, que en su tercera participación en el COAC presentará 'Los trapos'.

22.15. Chirigota 'Piensa mal y acertarás'. El retorno del apellido Villegas, uno de los que más peso tiene en el Carnaval de Cádiz al certamen no ha podido ser más fructífero. Gueli, uno de los alumnos aventajados de esta saga carnavalera, junto a sus hijos Juanmi y Lale han conseguido un primer y un cuarto premio en sus dos participaciones desde su regreso. Por ello, aunque con cambios significativos para este 2026, la chirigota de los Villegas será una de las favoritas que optará a todo en el certamen de coplas con 'Piensa mal y acertarás (los desconfiaos)'.

23.00. Comparsa 'El vecindario' La Comparsa DX consiguió en la pasada edición logró llamar la atención con el enfoque y la idea de la comparsa 'Desde mi mundo' al tratar una serie de discapacidades. Ahora, en este 2026, deberá buscar nuevas armas para, desde la zona baja de la tabla, comenzar a tener un hueco en la modalidad. Para ello, se presentará en 2026 bajo el título de 'El vecindario'.

23.45. Chirigota 'Kay'. Una chirigota de nueva formación con referencias escasas. La letra recae en Enrique Antonio Álvarez González, en lo que será su estreno oficial como autor en el COAC. Por su parte, sí cuenta con cierta experiencia su músico, que será José Manuel Arqués Bernabeu.

00.30. Comparsa 'Sociedad limitada'. Aunque oficialmente aparece con autoría de la agrupación, Juan Miguel Sánchez Juanmi Al Pairo y Jerónimo Cubero volverán a estar al frente del repertorio de la comparsa de Morón de la Frontera en el Concurso. Como novedad, David Márquez Mateos Carapapa será el autor de la música aunque no figure oficialmente.

1.15. Chirigota 'La viña de mis ojos'. Eder Rey se independiza con su chirigota gaditana tras contar en la pasada edición con José María Barranco el Lacio como autor de la música, que está en el palco del jurado. El cántabro se ha tenido que rodear de nuevos compañeros para presentar 'La Viña de mi ojos'.