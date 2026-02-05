AIG critica "la incompetencia y falta de previsión" del Ayuntamiento con el albergue municipal

Adelante Izquierda Gaditana sigue criticando la gestión del gobierno de Bruno García al frente del Ayuntamiento de Cádiz en materia de personas sin hogar. El retraso en la reapertura del albergue municipal de Macías Rete ha provocado, en esta ocasión, la crítica de esta formación de izquierdas, que apunta a una "incompetencia y falta de previsión" del PP. Y es que el albergue está rehabilitado "desde hace un par de meses", pese a lo cual sus puertas siguen cerradas a día de hoy "por una gestión negligente del Ayuntamiento".

"Resulta incomprensible que, conociendo desde enero del pasado año que las obras del albergue concluirían entre octubre y noviembre de 2025, el gobierno local no iniciara hasta noviembre la licitación del contrato de suministro de equipamiento y menaje necesario para su funcionamiento", analiza AIG, que considera que esta tardanza "evidencia una planificación deficiente que está teniendo consecuencias directas sobre las personas más vulnerables de nuestra ciudad".

A ese retraso en la licitación suma este grupo municipal el retraso que viene acumulando también el procedimiento para adjudicar el contrato. La Mesa de Contratación propuso el pasado 9 de enero la adjudicación a una empresa, pero AIG advierte que ese paso aún no ha sido formalizado, "prolongando injustificadamente el cierre de un recurso esencial".

Esta situación en el albergue municipal la une AIG al fallecimiento de cuatro personas sin hogar en un período de 23 días el pasado enero. Algo que también atribuyen al equipo de gobierno al denunciar "que el Ayuntamiento no activó a tiempo el protocolo por inclemencias meteorológicas, dejando desprotegidas a personas que se encontraban a la intemperie en momentos de frío extremo".

Desalojo en las zonas verdes

Ha aprovechado AIG estas críticas al retraso en la reapertura del albergue municipal para mostrar nuevamente su "rechazo frontal" al "protocolo municipal de desalojo de personas sin hogar y retirada de sus enseres, vigente desde hace algo más de un año". "Este procedimiento puesto en marcha por Bruno García, que no olvidemos que se autodenomina el alcalde más social, lejos de ofrecer soluciones sociales y habitacionales, persigue y criminaliza a las personas sin hogar", trasladan desde AIG.

Ante todas estas críticas, la formación que lidera David de la Cruz exige al equipo de gobierno de Bruno García "que asuma de una vez sus responsabilidades y formalice de manera inmediata la adjudicación del contrato de equipamiento del albergue municipal y proceda a la apertura urgente del Centro de Acogida Municipal". Y, al mismo tiempo, reitera su petición de "poner fin a las prácticas de desalojo y retirada de enseres, sustituyéndolas por políticas de atención social dignas".

“Cádiz necesita un gobierno que cuide a su gente, especialmente a quienes más lo necesitan. Y hoy, lamentablemente, no lo tiene”, concluyen desde AIG.