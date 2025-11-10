La rehabilitación del albergue municipal de Cádiz alcanza el 90% de ejecución

La reforma del albergue municipal de Cádiz va camino de convertirse en el ejemplo perfecto de la lentitud de las administraciones, de la excesiva demora que en la ciudad acumulan los proyectos públicos. Esta reforma fue decidida y anunciada por el alcalde al poco de tomar posesión, en el año 2023; no fue adjudicada hasta dos años después, en octubre de 2024 (hace ya más de un año). Y no empezaron hasta enero de este año.

Con un plazo de ejecución de nueve meses, el proyecto suma ya once de trabajos. Y ahora anuncia el Ayuntamiento que se encuentra al 90% de ejecución, sin especificar cuándo se prevé su reapertura, sobre todo en un momento en el que las temperaturas empiezan a bajar y ya han hecho acto de presencia las primeras lluvias de la temporada.

La reforma del albergue apenas ha avanzado un 15% en los últimos cinco meses. Así, el propio Ayuntamiento informaba a principios de julio que las obras estaban ya al 75%, encarando lo que entonces parecía una recta final del proyecto de nueve meses. Ahora, anuncia que están al 90%. "Prácticamente terminada, a falta de colocación de puertas, luminarias, apliques y equipamiento", ha informado el alcalde en la última visita realizada a uno de sus proyectos estrella de este mandato.

Recuerdan desde el Ayuntamiento que con esta reforma se ha procedido a una renovación completa del edificio "con mejoras sustanciales en eficiencia energética y habitabilidad". Y destaca entre las actuaciones la instalación de paneles solares para el suministro de agua caliente, una ventilación integral del centro, el cambio de carpintería exterior para evitar la entrada de frío, un nuevo recubrimiento de fachada, y la renovación de las instalaciones eléctricas, de fontanería y saneamiento; además de las mejoras de los cuartos de baño, la cocina y los dormitorios, reforzando la carpintería interior "para garantizar mayor durabilidad y confort". Todo ello con una capacidad para una veintena de usuarios, repartidos en ocho dormitorios.

"Era una actuación necesaria, que responde a uno de los compromisos prioritarios de este equipo de gobierno, como es modernizar y dignificar los recursos de atención a las personas sin hogar, ofreciendo un servicio público de calidad y con las condiciones que merecen tanto los usuarios como los profesionales que los atienden", ha valorado Bruno García, que ha querido destacar "el esfuerzo y la planificación que se han puesto en esta obra para transformar el albergue en un espacio más humano y funcional, que responda a los nuevos estándares de atención social".

Con 400.000 euros de presupuesto (IVA incluido), este proyecto se enmarca en la estrategia municipal de modernización de los recursos de atención a personas sin hogar, que incluye también el nuevo centro de la calle Setenil de las Bodegas, cedido por Procasa, y la futura construcción del equipamiento de la calle Soledad, financiado gracias a una subvención de la Junta de Andalucía. De ahí que el alcalde indique que el proyecto que aún tiene un 10% pendiente no se se limita a reformar un edificio, "sino en transformar el modelo de atención y de dar pasos firmes hacia una ciudad más justa y solidaria".