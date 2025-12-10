El Ayuntamiento de Cádiz renovará el albergue municipal por completo

La intervención del Ayuntamiento de Cádiz en el albergue municipal de la plaza Macías Rete va a ser completa. A la rehabilitación del edificio se le va a sumar todo el equipamiento de su interior, que será de nueva adquisición. Nada de lo que había en el interior del equipamiento social hasta su cierre se va a mantener, habiéndose ya desprovisto el Ayuntamiento de todo. Para ello, está en fase de licitación el contrato para suministrar al albergue todo lo necesario para su normal apertura y puesta en funcionamiento.

El objetivo municipal es adquirir, ahora que la obra está ya terminada (a falta de los últimos retoques, según puntualizan desde el Ayuntamiento) todo el mobiliario necesario, incluidos los electrodomésticos, así como el menaje de cocina y la ropa de cama, con el fin de “garantizar el uso de las plazas de pernoctación proveyendo al dispositivo de ropa de cama y de mobiliario, garantizar el servicio de desayuno y cena proveyendo al comedor del mobiliario preciso y a la cocina de los electrodomésticos necesarios para regenerar la comida, garantizar los espacios para atención social equipándolos con el equipamiento de despacho necesario, garantizar el servicio de aseo e higiene con los accesorios necesarios en los cuartos de baño, y garantizar el servicio de lavandería tanto para la ropa del dispositivo como para la ropa de las personas usuarias”.

El coste total del equipamiento que se considera necesario en el albergue supera los 56.000 euros (56.123,19 euros, en concreto); partida económica que incluye todo lo que requiere la apertura del centro completamente reformado. Empezando por las camas, adquiriendo 18 normales (de 90 centímetros de ancho y 196 de largo) y 2 literas para alcanzar las 22 plazas que tiene de capacidad este espacio de acogida. Para vestir las camas se adquirirán 22 juegos de colchones, almohadas, colchas, mesas de noches y fundas de colchón y de almohada; y 60 juegos de sábanas, almohadones y toallas de ducha (para ir, lógicamente, renovándolas con cada uso).

En el apartado de electrodomésticos se contempla la instalación de un lavavajillas industrial, un horno con capacidad de 78 litros, un tostador de hostelería, un microondas de al menos 20 litros, una placa de inducción de tres fuegos, una lavadora semi-industrial de 12 kilos y una secadora industrial de 11 kilos. Todo ello permitirá, además de lavar la ropa, preparar los desayunos y cenas, para cuyo consumo se adquirirán también 48 juegos de platos (hondos, llanos y de “borde delgado”), vasos y tazas, así como las mesas de aluminio y las sillas que completarán el comedor del renovado albergue.

Igualmente se incluye la compra de una televisión de 50 pulgadas, de un ordenador de sobremesa y de otro portátil, para que los usuarios puedan disfrutar de estas opciones el tiempo que permanecen en el albergue. Así como el mobiliario y equipamiento necesario para la parte administrativa que requiere este servicio.

Según especifica el pliego de condiciones, será la delegación de Asuntos Sociales la que determine qué material o mobiliario necesita en cada momento. Y una vez comunicado a la empresa que resulte adjudicataria de este contrato, dispondrá de un máximo de 20 días hábiles para entregar el pedido.

Así las cosas, todo hace pensar que a primeros de 2026 podrán abrirse nuevamente las puertas del albergue municipal, reformado por completo en lo que al edificio y sus dependencias se refiere, y renovado también por completo en cuanto al mobiliario, menaje y equipamientos dirigidos a dar la mejor atención posible a los 22 usuarios que, como máximo, podrá recibir a diario.