David de la Cruz (AIG): "El agua de las piscinas de los hoteles y los campos de golf la pagarán los vecinos de Cádiz con el tarifazo de Bruno"

Adelante Izquierda Gaditana ha expresado su indignación ante las últimas decisiones políticas en torno al agua tomadas por el Partido Popular en las instituciones en las que gobierna. Mientras que en Cádiz va a producirse un aumento de más del cien por cien en la tarifa del suministro por decisión del alcalde de la ciudad y presidente provincial del partido, Bruno García, que votó a favor de esta medida, en Andalucía, la Junta ha decretado el blindaje del agua para que los hoteles puedan por decreto llenar sus piscinas y los campos de golf mantengan el riego en las hectáreas de césped. "Al final, no sólo es un agua que le van a arrebatar a las familias, no es sólo un agua que vamos a necesitar para uso humano, sino que con el tarifazo de Bruno García, los gaditanos y gaditanas vamos a pagarle a los hoteles el agua para sus piscinas y sus campos de golf", ha avisado el portavoz, David de la Cruz.

Asimismo, considera una "tomadura de pelo" que Juanma Moreno vaya a pedirle al Papa Francisco que interceda para que llueva en Andalucía. "Dudo mucho que el Papa Francisco pueda hacer nada con los regadíos ilegales en Doñana, con los cultivos de aguacate o frutos rojos que se dan también en nuestra provincia y despilfarra indecentes cantidades de agua o que la Junta de Andalucía cumpla con sus obligaciones pendientes en materia de obras hidráulicas. Dudo mucho que el Papa pueda hacer nada porque son todas competencias del propio Juanma Moreno".

Al tiempo de la Cruz no comprende el silencio de un alcalde "que es incapaz" de reclamar lo más mínimo a su partido: "Si ante esto, que toca de lleno los bolsillos de los gaditanos y gaditanas, el alcalde no es capaz de reclamar un trato más justo del agua, no podemos esperar que lo vaya a hacer con nada más".

Por último, desde Adelante Izquierda Gaditana recuerdan que en el anterior mandato se asumió hasta 2,1 millones de euros en subida del agua con fondos propios, pese a que se heredó una empresa con más de diez millones de deuda y que "despilfarraba el dinero público de los gaditanos y gaditanas en caprichos para los concejales del PP". Por eso, en caso de que se vaya a realizar ese tarifazo del PP, esperan que la subida en "la factura sea por tramos para que el coste sea lo más justo y equitativo posible".