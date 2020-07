“La razón de Zona Franca es ayudar al empresario y no pelearse con ellos”

Diálogo, diálogo, diálogo. Todos los políticos y empresarios con los que ha contactado este periódico piden a ambas partes, Zona Franca y Bayport, que retomen las conversaciones para que la empresa gaditana dedicada al suministro de buques no tire la toalla y termine definitivamente instalándose en suelo de la Zona Franca. Todo ello después de que su renuncia por “vicios ocultos”, cuando todo parecía ir bien.

La llegada de Fran González abre ahora nuevas expectativas. Y el primero en pedirle al nuevo responsable del Consorcio “que rectifique”, que “cambie la actitud de la anterior delegada (Victoria Rodríguez) y se ponga al servicio del tejido empresarial y la creación de empleo” es José Loaiza, portavoz del PP en la Diputación. Éste lamenta los problemas puestos por Consorcio defendiendo que “la razón de Zona Franca es ayudar a los empresarios gaditanos en lugar de discutir y pelearse con ellos”.

Con el mismo talante mediador se muestra el presidente de los empresarios de la provincia de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, que apela “a la búsqueda de una solución a los imprevistos técnicos que han surgido a la hora de plantear los terrenos”. “Son avatares que deben afrontarse con capacidad de diálogo”, según el presidente de la CEC, que dice que “que una empresa gaditana como Bayport, ejemplar y referente en el sector, esté peleando por implantarse en Cádiz obliga a las partes a encontrar un solución, tanto técnica como económica, ajustándose a la normativa”. En este contexto, no está de más recordar que, por su parte, Zona Franca afirma que Bayport conocía la necesidad de acometer obras para su traslado, asumiendo, a la postre, los gastos de la misma.

Desde Ciudadanos, la concejal del Ayuntamiento de Cádiz, Lucrecia Valverde, acusa también al Ayuntamiento, que ayer prefirió no pronunciarse, de no haberse puesto “a trabajar y a despejar el camino para eliminar los obstáculos para que, en este caso, Bayport se quede en la ciudad”. A Valverde le parece “inexplicable que no se hayan sentado el equipo de gobierno y Zona Franca para solucionar el problema de la adjudicación del contrato”.

El concejal no adscrito, Domingo Villero, indicó que ésta ha sido “otra oportunidad perdida por ZF para captar una empresa como Bayport”. Villero considera que “hace ya años que ZF se ha convertido en una mera inmobiliaria” y que echa de menos “más diálogo”.