La Zancada pide más mano dura con las terrazas ilegales

La Asociación gaditana de peatones La Zancada ha emitido un comunicado en el que recuerda al equipo de gobierno y a los técnicos municipales que a ellos corresponde la potestad de hacer cumplir la normativa vigente en materia de ocupación del espacio público y accesibilidad universal. El procedimiento de elaboración y aprobación de la nueva ordenanza reguladora de terrazas en la vía pública no puede ser una excusa para la inacción, independientemente de que se apruebe o no una nueva ordenanza.ç

“A pocos escapa que la ampliación e instalación de terrazas no autorizadas en nuestras calles y plazas deriva en un incumplimiento sistemático de las condiciones mínimas de accesibilidad universal y no discriminación”, dicen desde La Zancada. “Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y cada vez más numeroso al que es preciso proteger independientemente de a qué intereses particulares afecte. La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social recogía el ya pasado 4 de diciembre de 2017 como límite temporal máximo para cumplir las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en todos los espacios públicos urbanizados y edificaciones; de modo que el fundamento legal para que el Ayuntamiento tome medidas efectivas de protección es sobradamente sólido”. La asociación recuerda que existe normativa suficiente y potestad sancionadora para que el Ayuntamiento pueda actuar ya contra “la grave vulneración de derechos que la ocupación del espacio público por terrazas y veladores está provocando en la ciudad de Cádiz”.

Por ello La Zancada insta al equipo de Gobierno a que, independientemente de que consiga aprobar la nueva ordenanza, tome las siguientes medidas: que se abran expedientes sancionadores a los establecimientos cuyas terrazas incumplan la normativa de accesibilidad universal; emisión de un decreto para retirar los veladores y elementos que excedan los límites autorizados y para la retirada de los veladores sin licencia y los que quedan sin recoger durante la noche; y por último la publicación en el portal de transparencia de las licencias de terrazas actualmente autorizadas a fin de poder exigir la protección de nuestros derechos.