¿Suerte? Suerte es que tengas programado un rodaje que termine justo el 13 de marzo, bajo las campanadas del confinamiento. Eso le ocurrió al algecireño Ángel Gómez, que cerraba ese día la dirección de Voces, su primer largo. Protagonizada por Belén Fabra y Rodolfo Sancho, la pelicula –un thriller paranormal con implicación de RTVE y distribución de Netflix– se estrenará finalmente en salas españoles este mes de julio gracias a Entertainment One.

El final del rodaje fue, comenta el mismo Ángel Gómez, muy “extraño”:“Por un lado, las tres últimas escenas eran muy complicadas. Por otro, cuando comenzamos a tomar conciencia de todo el asunto del coronavirus, y parecía que el confinamiento iba a ser algo seguro, todo el mundo empezó a ponerse más nervioso. Ahora estamos más acostumbrados pero, en un primer momento, rodar con mascarilla le daba a todo un toque apocalíptico. Además, era raro también porque las emociones al final de un rodaje son muy fuertes, y aquí tenías que contenerte.” Otra cuestión era si se iba a mantener, o no, el estreno en sala: “Dada la situación que estamos viviendo, no me hubiera extrañado anular; o que se demorase, e irnos a 2021. Bueno, dentro de lo malo, teníamos aseguradas las espaldas con la distribución con Netflix”. Además de Voces, el anterior proyecto de Gómez, el corto Behind, será adaptado a formato largo por Sam Raimi. “Puede que el cine de género, de misterio, o de comedia, también, con un tipo de ambiente mucho más relajado en rodaje, que no necesitan grandes medios, empiece a proliferar ahora. Al fin y al cabo, se va a mirar más que nunca, además de la sanitaria, la viabilidad económica”.

Al rodaje de La maniobra de la tortuga, basada en la novela de Benito Olmo, no le han salvado las campanas:la propuesta de Juan Miguel del Castillo, con producción de RTVE, tenía el inicio de rodaje previsto para julio, pero se ha pospuesto hasta octubre.

Unos retrasan rodaje y otros, por supuesto, estreno. Salir del ropero, la ópera prima de la gaditana Ángeles Reiné protagonizada por Verónica Forqué, Rosa María Sardá, Ingrid García Jonsson, Candela Peña o Álex O’Dogherty tenía previsto llegar a la gran pantalla el 10 de abril, y aún no tiene nueva fecha establecida.