‘La maniobra de la tortuga’ se apresta a disfrutar de una segunda vida

Aunque la leyenda otorga siete vida a los gatos, no se puede descartar que otros animales compartan la suerte existencial que se atribuye al doméstico felino. En este caso, es la tortuga, animal longevo por naturaleza, la que se apresta a disfrutar de un segunda vida. Así lo estima Benito Olmo (Cádiz, 1980), que acoge con gozo y entusiasmo la noticia de que Televisión Española apoyará el proyecto, ya anunciado hace algunos años, de llevar al cine su celebrada novela La maniobra de la tortuga, un texto que podrá vivir una segunda existencia de la mano del director jerezano Juan Miguel del Castillo, que volverá así a rodar una película tras el rotundo éxito que cosechó con Techo y comida.

Desde Alemania, donde se encuentra ahora el autor gaditano, Benito Olmo explica a este periódico qué ha supuesto para el proyecto de la película el espaldarazo de RTVE: “Yo era muy feliz porque había vendido los derechos para hacer la película, porque el proyecto estaba bien encaminado, pero ahora es cuando por fin es una realidad cien por cien. El espaldarazo de Televisión Española es lo que nos va a permitir hacer la película que queremos hacer, ni más ni menos. Va a ser la producción que soñábamos, la que queríamos hacer. El espaldarazo es muy importante”.

Desde que en diciembre de 2016 se supo de la intención de Juan Miguel del Castillo de llevar a la gran pantalla al inspector de policía Manuel Bianquetti, el trabajo en torno a la novela ha sido intenso: “Hemos trabajado muchísimo. Lo primero de todo el guion. Yo he ayudado, he intervenido, pero el grueso del guion lo ha hecho Juan Miguel con José Rodríguez. Son los que le han dado forma al guion porque son los que saben. Me han pedido ayuda, he asesorado en todo lo que he podido pero tengo claro que la película es de ellos, y son los que saben y confío plenamente en su trabajo y en lo que van a hacer. Una vez que estuvo listo el guion, pues se empezó a mover, con burocracia, temas de financiación y tal.... La productora se lo ha currado muchísimo”.

Benito Olmo considera que la novela será “muy reconocible” en la película, que será rodada en escenarios de la provincia de Cádiz y que, eso se sabe desde el principio, va a respetar también el título original de la obra. “Bianquetti –explica Olmo– es muy reconocible, aunque también es verdad que no deja de ser una adaptación de la novela, y eso no hay que perderlo de vista. No se puede adaptar una cosa al cien por cien, porque hay cosas que funcionan en la novela y no tienen que hacerlo en el cine. Son lenguajes distintos. Se ha adaptado, se han cambiado algunas escenas, algunas cosas, yo he intentado asesorar en todos esos cambios. Creo que ha quedado muy bien; ahora queda rodarlo”.

Publicada por la editorial Suma, que según Olmo anda también “ilusionada” con el proyecto, la novela se apresta a disfrutar de la que será, en palabras de su autor, una segunda vida: “La vida de una novela viene a ser de unas tres semanas, un mes como mucho, hay tantísimas novedades que las novelas quedan relegadas a un segundo plano. La maniobra de la tortuga se ha mantenido mucho tiempo en boca de los lectores, ha funcionado, pero son novelas que en el tiempo están un poco agotadas. No las encuentras en cualquier librería. La película le va a dar una segunda vida, y además va a llegar a muchísima gente. Hay mucha gente que no pisa las librerías pero sí va al cine, y todo ese público va a conocer La maniobra de la tortuga, va a conocer a Bianquetti, y es de esperar que alguno se interese por la novela”. A ello se suma Televisión Española, un seguro de proyección de la película y, por extensión, de la novela y su esperada segunda vida.