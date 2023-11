¿Vale la pena visitar Cádiz?, se preguntan los cruceristas en internet

En la sección que suele denominarse FAQ, que en castellano se puede traducir siempre, como las preguntas más frecuentes, la web especializada en cruceros, sobre todo con destino Maldivas tiene abierto un diálogo con algunos de sus usuarios que le cuestionan si realmente vale la pena visitar Cádiz en un crucero que atraque directamente en la capital o bien en alguno de puertos tan cercanos como el de Sevilla.

"How long is the train journey from cadiz to seville?" Es la pregunta de un crucerista que está planificando un viaje con destino a las Maldivas que tiene como una de sus paradas una escala en Sevilla. Es ahí donde este esta turista plantea a la web www.lovethemaldives.com que si realmente vale la pena visitar Cádiz durante uno de los atraques en la capital andaluza.

Por el puerto elegido para este atraque se deduce que se trata de un buque de mediano porte capaz de superar los obstáculos que supone el tránsito de grandes buques por el río Guadalquivir, que obliga a sus tripulantes a estar pendientes de las subidas y bajadas de marea para planificar los horarios para mover sus embarcaciones.

Este crucerista, que no se identifica de ninguna manera porque, de hecho, la web no se lo impone plantea una serie de cuestiones que para nosotros, los gaditanos o los andaluces, nos puede resultar obvias pero no así para alguien que, desde miles de kilómetros, anda planificando su siguiente aventura por mar, con destino las Maldivas, y con parada en Sevilla.

Entre las pregunta que dejar caer en esta web, este crucerista quiere saber, por ejemplo cuánto dura el viaje en tren entre Sevilla y Cádiz. A esto, desde la web le responden que "la duración media del viaje en tren entre Cádiz y Sevilla es de 1 hora y 27 minutos , existiendo alrededor de tres trenes al día. La duración del viaje puede ser mayor los fines de semana y días festivos.

"¿Cuál es la mejor manera de llegar desde Cádiz a Sevilla?", se pregunta también este potencial crucerista. La respuesta es contundente: "Viajar de Cádiz a Sevilla en tren".

Aprovechan en esta web para orientar a aquellos cruceristas que lleguen al puerto de Cádiz en crucero cómo llegar a Sevilla desde la terminal de cruceros de Cádiz. A esto le responden a esta sección de "FAQ" que "el tren tarda alrededor de 2 horas y si desea llevarlo hasta la estación de San Bernardo, que está en Sevilla, pero a solo unos minutos de la estación principal llamada Santa Justa, desde San Bernardo puede caminar hasta la Plaza de España / María Luisa. Aparca en unos 20 minutos o puedes coger el tranvía hasta el centro".

Una de las preguntas posiblemente más conflictivas que obligan a la web a posicionarse es la que pide información sobre si es mejor Sevilla o Cádiz. La respuesta parece políticamente correcta: "Los turistas generalmente encontrarán más que hacer en Sevilla que en Cádiz. Es más grande y tiene más lugares de interés, atracciones y actividades para los viajeros. Sevilla es muy popular por sus museos, producciones teatrales, comida, vida nocturna, actividades de la gran ciudad y su impresionante belleza, mientras que Cádiz atrae visitantes por sus playas". A pesar de todo, en esta respuesta, Cádiz se reduce sólo a sus playas, dejando de lado el resto de lugares y monumentos que merecen realmente la pena conocer en la ciudad de Cádiz.

Otra interesante pregunta a la que pocas veces podemos asistir cara a cara es "¿Cuántos días en Cádiz son suficientes?". Desde www.lovethemaldives.com le indican (traducido al castellano) que "Cádiz es una ciudad bastante pequeña, por lo que recomiendo 1 o 2 días para visitar la ciudad. Si optas por visitar Cádiz en un día, tendrás una visita más apresurada, pero aún así podrás cubrir los principales puntos de interés. Sin embargo, si quieres explorar la ciudad con más tranquilidad, hazlo durante dos días".

¿Vale la pena visitar Cádiz?

A esta cuestión le responden por este canal de internet que "Cádiz es uno de los principales destinos vacacionales de sevillanos y otros españoles. Su costa bastante virgen de más de 100 km es sin duda una de las 7 razones por las que Cádiz merece una visita si estás en Sevilla o en cualquier otro lugar del mundo". De ahí que parece que la web se decanta por el sí, que merece la pena visitar Cádiz.

Otra de las cuestiones que pudieron resultar interesantes en esta sección de preguntas más frecuentes es cuando el crucerista pregunta que si se puede caminar desde un crucero en Cádiz.

"Aunque se puede acceder a gran parte a pie, también hay recorridos en autobús turístico que salen desde fuera de la terminal. Cádiz es considerada la ciudad más antigua de Europa occidental, con una historia que se remonta a más de 3.000 años", indican desde la web.

¿Se puede bajar del crucero en Cádiz?

Esta es otra de las inquietudes de este crucerista que parece tener bastantes dudas y que anda planteándose seriamente este viaje. "¿Se puede bajar del crucero en Cádiz?, se pregunta. "Su barco amarrará en el puerto de aguas profundas y podrá abandonar el crucero y caminar directamente hacia el centro de la ciudad. Normalmente los barcos atracan cerca de la terminal de cruceros, pero si por algún motivo están más alejados, el puerto proporcionará un servicio de autobús lanzadera".

A su vez, a todo este mar de dudas, este viajero vuelve a repensar su visita a Cádiz desde Sevilla y pregunta si una excursión a Cádiz desde Sevilla vale la pena o no.

En esta cuestión esta web de viajes se comporta del todo políticamente correcta porque le dice al crucerista que "ninguna visita a Sevilla está completa sin descubrir más de lo que Andalucía tiene para ofrecer. Explore la ciudad encalada de Cádiz en una excursión de un día sin complicaciones que proporciona una introducción perfecta para quienes visitan por primera vez".

¿Por qué es famosa Cádiz?

Por su plaza de la Catedral y por su Catedral en sí. Son así de contundentes: "Uno de los monumentos más famosos de Cádiz es su catedral. A diferencia de muchos lugares, esta catedral, conocida localmente como la "Catedral Nueva", la Catedral de Cádiz es oficialmente la Catedral de "Santa Cruz sobre el mar" o "Santa Cruz sobre las Aguas".

Pero "¿Qué hacer un día en Cádiz?: "Para conocer Cádiz de verdad, no hay más que dar un paseo por el paseo marítimo, mientras admiras la espectacular cúpula dorada de la catedral, recorrer las estrechas calles de los barrios tradicionales de la ciudad como El Pópulo, degustar un plato de pescaíto frito (pescadito frito), y charlar con los pescadores.

¿Qué no perderse en Cádiz?

La respuesta, con un listado al que posiblemente le faltan muchas cosas, rincones y monumentos, pero hay que ser objetivos y no está mal conocer opiniones del exterior para saber valorar aún más lo que nos rodea. Este listado enumera los lugares que no puede uno perderse en la capital de la provincia de Cádiz.El Barrio El Pópulo, Catedral de Cádiz, Teatro Romano, Teatro Falla, Torre de Tavira, Plaza de España, La Viña, La Caleta.