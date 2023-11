USTEA y CCOO piden en Cádiz el aumento de las plantillas de profesores

Representantes de los sindicatos USTEA y CCOO realizaron este miércoles en Cádiz ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo una movilización entendiendo que las necesidades de la educación pública en Andalucía "requieren de un aumento estructural de las plantillas de docentes y no van a solucionarse con medidas parciales y coyunturales, como las que ha planteado la Consejería en los primeros contactos, mantenidos en la reunión de la Mesa Sectorial de negociación celebrada el 15 de noviembre", según el comunicado conjunto leído en la concentración, arranque de un calendario de protestas previstas en toda la comunidad autónoma.

Sebastián Alcón, secretario general de Enseñanza de CCOO Cádiz, lamentó que la Junta de Andalucía no esté dispuesta "a asumir medidas que mejoren la calidad de la enseñanza pública". Alcón señaló que la Junta, por contra, "escurre el bulto, plantean obviedades y no asume la disminución de la ratio en las aulas, de manera que la atención sea más personalizada en grupos de alumnos más pequeños para que se garantice la calidad".

Otras de las reclamaciones "es que los alumnos con necesidades educativas especiales tengan el personal necesario y adecuado para ser bien atendidos y además se establezca una ratio respecto al número de niños que hay tanto en las aulas específicas como en las generalistas. Nos encontramos con aulas masificadas con muchos niños con necesidades especiales".

Los docentes solicitan una reducción de sus horas lectivas y de la carga burocrática

La tercera reivindicación es "una reducción horaria para los docentes para poder preparar las clases y las actividades, que cada vez tienen más carga burocrática como consecuencia de la actitud de la Junta".

Daniel Fernández, responsable de Organización de USTEA Andalucía, recordó que las convocatorias del SIPRI (Sistema de Provisión de Interinidades) o bolsas de trabajo de los docente para las sustituciones salen martes y jueves, "pero la consejería este trimestre cuando ha habido fiesta ha eliminado la convocatoria o cuando son cercanos al puente como el que viene convoca muy pocas plazas". Igualmente "la consejería ha decidido que el 5 de diciembre sea el último día para hacer sustituciones, por lo que desde el 5 hasta el 23 los centros no van a tener docentes para cualquier eventualidad y los profesores que están deberán aguantar esa carga de más de clases".

Jorge Rodríguez, coordinador provincial de IU, apoyó a los manifestantes y destacó que "tenemos menos niños y la situación es perfecta para que la Junta, solo con conservar las plantillas que se han venido manteniendo estos años, pueda bajar las ratios y se aumente el número de docentes, mejorando así la calidad de la enseñanza".

Denunció que "cada vemos cómo se están transfiriendo más fondos a la educación concertada y aumentan más las plazas de profesores, contándose menos con los docentes de la pública. Ocurre en las grandes ciudades, pero también ya en los territorios. Cada año que pasa hay menos profesionales en la escuela pública y más en la concertada y privada. Y es fruto del desmantelamiento que el PP tiene metido en su ADN y ahora lo está aplicando con esta última mayoría absoluta en el gobierno de la Junta".

Rodríguez concluyó que desde IU se pide "la dimisión inmediata de la consejera y de la delegada territorial de Desarrollo Educativo en Cádiz, porque no solo no están atendiendo a las necesidades de la educación pública sino que además no se están sentando con los representantes legítimos de los trabajadores para abordar la situación".