La UCA confía en el Parlamento para lograr dinero para Valcárcel

El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, ha pedido a los grupos parlamentarios presentes en el Parlamento de Andalucía que debatan una enmienda, a los presupuestos autonómicos de 2020, en la que se incluya financiación para la transformación de la antigua Institución Valcárcel en la nueva sede de la Facultad de Ciencias de la Educación.

El gobierno regional, en manos de la coalición entre el PP y Ciudadanos, ya ha dejado claro que la Junta no tiene fondos para asumir un proyecto de este tipo, al considerar que los fondos educativos se deben destinar a otras cuestiones.

Ante esta situación, Piniella confía en la próxima semana, durante la tramitación del proyecto de Presupuesto para el próximo año, se acepte incluir una enmienda para lograr el dinero denegado por el gobierno, especialmente cuando todos los partidos han mostrado en diversas ocasiones su apuesta por esta operación de gran calado educativo para la UCA.

Si finalmente esta enmienda no sale adelante, a la Universidad de Cádiz se le plantearía un grave problema ya que, aunque tiene ya terminado el proyecto de ejecución de la nueva Facultad, no dispone de fondos para poder iniciar las obras, lo que supondría su paralización. Hay que tener en cuenta que la Diputación cedió Valcárcel a la UCA con la condición de que el centro universitario estuviese en uso en un plazo no superior a los cinco años.

Hoy por hoy, la UCA no tiene capacidad para endeudarse por los más de 20 millones de euros que pueden costar las obras, aunque sí ha llegado a promover a la Junta cofinanciar el proyecto.