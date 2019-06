Los turistas se enamoran de Cádiz

Es evidente que Cádiz está de moda para el turismo. El nacional y el internacional. Los grandes periódicos, desde The New York Times hasta The Guardian pasando por El País, destacan todo lo que se puede destacar: la historia, la gastronomía, la cultura, el ocio, las playas, reciben notas muy altas que nos sitúan entre las zonas turísticas de referencia. En definitiva, estamos en el mapa.

Un ejemplo de ellos son los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, INE, referente al movimiento turístico en los cinco primeros meses de 2019. Las cifras que se aportan en cuanto a viajeros y pernoctaciones son todas positivas, con un notable aumento respecto al mismo periodo de tiempo de 2018, cuando los datos fueron igualmente de récord.

Así, en lo que se refiere a la Costa de la Luz, el INE refleja que entre enero y mayo nos visitaron 721.110 turistas, lo que supone un 12,08% más que en 2018, mientras que las pernoctaciones se acercan a los dos millones, una cifra siempre muy valorada por el sector hotelero.

En Andalucía sólo la Costa del Sol, como es evidente, nos supera, estando la provincia muy por encima del resto de la región.

El incremento ha sido notable a lo largo del año. En enero se contabilizaron 66.691 viajeros, mientras que en el pasado mes de mayo ya se alcanzaban los 232.054. En todos los casos el turismo nacional encabeza la clasificación aunque la distancia se reduce a media que nos acercamos a la temporada alta estival. Lo mismo pasa con las pernoctaciones. El enero fueron 142.626, cuando en mayo se dispararon hasta cerca de 700.000.

Respecto al mismo periodo estudiado de 2018, todos los meses han tenido un saldo positivo para 2019, salvo en marzo cuando en 2018 se contabilizaron 2.000 pernoctaciones más.

El mismo estudio elaborado por el INE publica datos de determinados puntos turísticos de la provincia. No es, ni de lejos, un análisis pormenorizado pues deja fuera puntos de la costa que son vitales en el sector, especialmente en verano, como Chiclana y Conil. En todo caso, esta parte del informe evidencia como la capital de la provincia mantiene una tendencia al alza más evidente.

La capital ya ha dejado de ser una ciudad turística de segunda división, ateniéndonos a estos datos, y logra hablar de tú a tú a localidades como Jerez de la Frontera que hace apenas dos o tres años llevaban una notable diferencia con Cádiz.

El dato es elocuente: entre enero y mayo de 2019 la capital ha acogido, en centros hoteleros, a 109.702 visitantes, con un incremento respecto a 2018 del 19,88%. Frente a ello, Jerez ha llegado hasta los 122,441 viajeros, con un aumento que se queda en un 4%.

Mes por mes, en abril Cádiz llegó a superar a Jerez, aún celebrándose la Semana Santa en este mes. En todo caso, en el mes de mayo Jerez logró una notable diferencia, 7.000 viajeros, respecto a la capital.

En cuanto a las pernoctaciones, las cifras son más parejas. Ambos rondan las 250.000, con una leve ventaja para Jerez.

Todos estos buenos datos turísticos han permitido, en la capital, incrementar el empleo en el sector hotelero en un 10%, comparando únicamente el mes de mayo. Fueron 490 empleos respecto a los 440 del pasado año. Se supera así a los 466 trabajadores en Jerez, un 6% más que un año antes.

Todas estas cifras se centran en establecimientos hoteleros. En este sentido hay que destacar que Cádiz cuenta con la sexta parte de la oferta de pisos y apartamentos turísticos de la provincia, triplicando el número de Jerez, lo que añade a un importante número de turistas a los que optan por los hoteles.