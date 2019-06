Más que las palizas, que fueron muchas desde los cuatro años, el recuerdo infantil de una cuchara, de una humilde cuchara marcada con una cruz, hizo revivir en Manuela Saborido Muñoz lo más salvaje si cabe de un franquismo que desde el estado, pero también desde la iglesia y desde la familia, machacaba al diferente con todas las armas represoras a su disposición.

Se emocionó Manolita Chen cuando el conductor del acto de entrega de los premios Cádiz, con orgullo arrancó su semblanza recordando cómo su familia la rechazaba hasta el punto de marcar aquella cuchara para que nadie, nada más que ella, la utilizase en la casa. “Que tienen que ver los genitales con el corazón y con los sentimientos”, se preguntaba.

Le cerraron la taberna que regentaba su madre, le pegaron, la maltrataron y la detuvieron. “Pero ella, al igual que otras muchas mujeres, se rieron del franquismo en su cara; con armas femeninas: con tacones, plumas, lentejuelas y un carmín en los labios. Manolita es el verbo que encarna la memoria, la resilicencia, la disidencia y la resistencia”, resumió el presentador.

Lo primero que hizo Manuela Saborido fue rendir homenaje a Alfonso Perales, “que era muy amigo mío y un hombre que también luchó por que todos fuésemos iguales”. Según relató, fue él quien la guió en la adopción de su primera hija, María, una niña con síndrome de Down a la que solo daban seis meses de vida. Luego vendrían otros dos hermanos, también con necesidades muy especiales.

“Mi lucha no ha sido solo para mí misma sino para los demás. Me han maltratado, me han despreciado, me han herido el alma, pero no me han rendido hasta conseguir demostrar la verdad de mi ser como mujer”, confesó.

También fue galardonado con el profesor de Lengua y Literatura, periodista y crítico cultural José García Fernández. Durante 30 años, “ha sido cronista de la disidencia sexual”, publicando numerosos trabajos sobre la cuestión en medios de información general y en revistas especializadas. En la actualidad es coeditor del blogozine de cultura y actualidad queer Cuerpos Periféricos en Red.

“Era importante que nos reapropiáramos del poder de nombrarnos. Creo que lo vamos consiguiendo y espero que nunca nadie desde las instituciones ni desde ningún otro ámbito de la vida social se vea tentado de usurpar este poder. Mientras me quede tinta en la pluma, seguiré siendo vuestra memoria intrahistórica”, dijo. Más allá de la comunicación, es activista de la lucha contra el sida y los derechos LGTBQ, entre otras causas.

En nombre de Juan Bellido Ríos, “un actor en el amplio y buen sentido de la palabra”, recogieron la distinción sus familiares. “Toda su vida se dedicó a lo que amaba, al arte de crear personajes, de crear almas, en la interpretación, en la dirección y en la enseñanza. Actuando en grupos de teatro míticos gaditanos de los 70, como Carrusel y el grupo Cámara y en obras como El Príncipe Constante, Las Criadas, y Medea entre otras”, se recordó en el Salón de Plenos.

Dirigió al grupo de teatro Tatamari en Los Justos y Resistencia, y ya en su última etapa interpretó personajes múltiples en el grupo Pay-Pay Cabaret, con obras como Rebeca y Sé lo que fue de Baby Jane. Su activismo por el colectivo LGTBIQ lo desarrolló en su vida cotidiana. “Juan era libre, un fiel reflejo de lo que era vivir sin prejuicios, un buen amigo, una buena persona y un buen gaditano. Juan era el teatro, y el teatro de Cádiz era Juan”.

Entregaron los premios la teniente de alcalde Ana Fernández y los ediles Ana Camelo y David Navarro. Y en nombre de la Asociación de Transexuales de Andalucía intervino Mar Cambrollé.