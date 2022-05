Teresa Rodríguez en Cádiz: “Airbus nos lo cerraron porque no teníamos un partido andaluz”

Arropada por el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi; por sus concejales de Adelante Cádiz; por sus compañeros parlamentarios Ángela Aguilera y Ricardo Sánchez, y por el resto de compañeros de lista, Teresa Rodríguez presentó esta tarde en el Espacio de Creación Contemporánea de Cádiz su candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía desde Adelante Andalucía, una fuerza política "andalucista, feminista y de izquierdas", que pretende que la comunidad autónoma "tenga voz propia".

“El andalucismo es tan necesario como el feminismo; tenemos que defender nuestra tierra y sacar a la provincia de su letargo y pelear por los intereses sociales de las mayorías sociales”, dijo. “Andalucía por sí, pero también para sí; andalucismo frente a la izquierda que se guarda sus reivindicaciones, cuando gobierna el PSOE; andalucismo frente al bipartidismo que mete en un cajón su andalucismo cuando gobierna en Madrid. Por eso hace falta una izquierda andalucista”, afirmó.

“No es causal que la única planta europea de Airbus que se cierra de toda España, de toda Europa, sea la de Andalucía, la de Cádiz, la de Puerto Real. En un consorcio donde participan los estados, eso sucede por falta de poder político. Nos cierran Airbus porque no tenemos un partido andaluz. Aprendamos la lección”, sostuvo Teresa Rodríguez.

"Comienza la campaña electoral y nosotros estamos en la tarea de terminar nuestro programa para estas elecciones que para nosotros son cruciales. Es la posibilidad de instaurar, de inaugurar un nuevo espacio político, que es el espacio político del andalucismo de izquierdas para todas esas personas que están cansadas de sus gobiernos solo sean andalucistas cuando no gobiernan en Madrid, es decir, que solo sacan la bandera de Andalucía como arma arrojadiza contra el otro partido", declaró a los periodistas antes de que comenzase el acto.

"También es un espacio político para las personas que desde la izquierda son críticas con Pedro Sánchez. Tiene que haber una opción para aquellas personas que se sientan de izquierdas y no estén satisfechas con las políticas que hasta el momento ha hecho este Gobierno, que estén sufriendo la carestía de la vida, estén sufriendo la subida de los precios de la energía y el no cumplimiento de los compromisos con la ciudadanía, como al derogación total de la reforma laboral para acabar definitivamente con la precariedad. Esa opción, humildemente, la proponemos desde esta fuerza política, desde Adelante Andalucía, desde ese andalucismo de izquierdas", añadió.

"Pedimos muchos debates electorales"

"Dicho esto, pedimos que se hagan muchos debates, pedimos que la gente esté dispuesta a participar en ellos. Sabemos que el resto de fuerzas políticas no quieren debate porque es arriesgarse, es un ejercicio de transparencia con las propuestas que uno lleva y un ejercicio también de valentía con los portavoces que uno presenta. Y estamos viendo cómo ya hay varios debates a los que el resto de las fuerzas políticas ya han dicho que no van a acudir, que no quieren que se celebren, y otros en los que están intentando, en particular, vetarnos. Y este es el caso del debate de RTVE, en el que Unidas Podemos ha puesto una denuncia para intentar que no participemos en él. Nosotros queremos, cuantos más debates, mucho mejor porque la campaña electoral es más barata y es lo más eficaz para que la ciudadanía pueda decidir con criterio qué van a votar. En vez de gastar millones de euros en vallas publicitarias y en propaganda y en dar mítines a los nuestros, hagamos debates donde podamos confrontar ideas. Creo que es la mejor forma de que la gente pueda acudir a votar desde una posición más formada", afirmó Rodríguez.

La candidata calificó los compañeros de su equipo como "gente que lleva luchando toda la vida, que está en la movilización ciudadana, en los movimientos sociales, implicadas allá donde están, en sus centros de estudios, en sus barrios, en sus ciudades y en sus municipios y que han coincidido en ese análisis de que es necesario construir esta fuerza andaluza".

"Es gente con larga trayectoria andalucista que nos da el relevo, el testigo, el hilo verde y blanco de la historia, que se rompió en un momento dado y ahora queremos volver a tirar de él. Y gente que se incorpora joven con la voluntad de tener una voz propia como andaluces y andaluzas en las elecciones como la tienen vascos, catalanes, gallegos, valencianos, baleares, turolenses, navarros y casi todo el mundo, excepto esta tierra, que la necesita, seguramente, más que nadie", agregó.

"Creo que la propuesta tiene futuro y sobre todo hay necesidad y también hay, entendemos, que deseo de que ese partido andaluz exista y tenga su propio espacio. Desde esas dos premisas creemos que puede funcionar y estamos en ello con toda la humildad del mundo", concluyó.

Una lista "de gente que lleva luchando toda la vida"

Como número dos, acompaña a Teresa Rodríguez en la lista José Ignacio García, diputado de Adelante Andalucía entre 2018 y 2021, que tuvo que dimitir al declarar el Parlamento incompatible su escaño con haber aprobado unas oposiciones a profesor. Jerezano de 34 años, es orientador educativo,y miembro de la dirección de Adelante Andalucía, además de activista por la educación pública y por la causa saharaui.

Como número tres figura Leticia Blanco, de 41 años y natural Los Barrios. Doctora en Hispanismo por la King’s College de Londres. Activista feminista, LGTBI y defensora de Derechos Humanos. Después de 20 años recorriendo el mundo, volvió al Campo de Gibraltar porque sentía que tenía una deuda y echaba de menos el Estrecho. Ha trabajado en distintos niveles de educación y en lo social, especialmente con temas de migración y personas en movimiento.

En cuarto lugar le sigue un histórico andalucista como Manuel Ruiz, jerezano y de 62 años, profesor de EGC, doctor en Historia Contemporánea y DEA en Ciencias Políticas y Sociología. Ruiz trabaja como técnico superior en el Ayuntamiento de Jerez. Investigador de la Historia Contemporánea de Andalucía, el andalucismo histórico y la vida y doctrina de Blas Infante.

Desde Sanlúcar y ocupando el quinto lugar, Francisca Martínez, 59 años. Dedicada a los cuidados, es auxiliar a domicilio. Desde los 20 años, ha trabajado en el servicio doméstico, en el campo, en la venta ambulante, actividades extraescolares. Desde los 23 años está organizando políticamente militando en el pacifismo, el antimilitarismo el feminismo y en la LCR (Liga Comunista Revolucionaria).

También del Campo de Gibraltar, Rubén Castillo, de 32 años y natural de Los Barrios. Licenciado en Historia, actualmente es profesor de Geografía e Historia en el IES Isla de León, de San Fernando. Durante 5 años, fue concejal de Los Barrios y participa en la Marea Verde y en movimientos de la memoria histórica.

Desde Cádiz capital y desde el movimiento por la educación pública, Marián Gil, de 45 años, con estudios de derecho, es madre de dos hijos. Marian es una cara muy conocida porque ha sido cuatro años de presidenta de la Flampa (Federación Local de Ampas Públicas de Cádiz) y miembro de la Coordinadora de la Escuela Pública.

Desde el sector de la comunicación, le sigue en la lista David de la Cruz, licenciado en Periodismo y con un Máster por la Universidad del País Vasco. Ha trabajado en medios como Diario de Cádiz, la Agencia Central Colpisa, El Independiente de Cádiz y CádizDirecto, donde ejerció la dirección durante varios años y consiguió el Premio Andalucía Joven de Periodismo y el Primer Accésit del Premio Cádiz de Periodismo por un trabajo sobre la represión tras el Golpe de Estado a la familia Rendón. Actualmente, se trabaja en el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Cádiz.

El noveno puesto es para Maribel Martínez, quien vivió en Cádiz hasta que hace 8 años se trasladó por razones laborales al Campo de Gibraltar donde reside desde entonces. Trabajadora social, ha desarrollado su trayectoria en diferentes áreas sociales relacionadas con la igualdad de género y ha coordinado diferentes proyectos dirigidos a personas migrantes y a otros colectivos socialmente vulnerables. Actualmente pertenece a un colectivo feministas (Marea Violeta CdG), un colectivo LGTBIQ+ (Orgullo y Diversidad) y participa activamente en el centro sociocultural autogestionado “La Revuerta” abierto recientemente en Algeciras, además de otros voluntariados puntuales en la comarca.

Desde Sanlúcar, aunque natural de Sevilla, Juan Antonio Ruiz. Desde muy joven implicado en asuntos de formación de jóvenes y adultos, así como en opciones andalucistas y de izquierda. Se formó sociopolíticamente en los movimientos cristianos de base y HOAC. Durante 30 años, trabajó en los Astilleros de Sevilla y realizó estudios universitarios en Pedagogía. Ha participado en todo tipo de movimientos sociales. Actualmente, es uno de los promotores de la Plataforma por el Tren de la Costa Noroeste, además de miembro de las coordinadoras de Pensionistas y por la Sanidad y los Servicios Públicos de Sanlúcar de Barrameda.

Les siguen, Manuel Jesús Garnica, de 18 años y estudiante de Derecho en la Universidad de Cádiz. Reside en Algeciras, y es uno de los motores de Marea Verde Campo de Gibraltar, además de participar en distintos colectivos culturales de la provincia, participa con el Sindicato de Estudiantes y militante activo del andalucismo.

Rocío Díaz, sanluqueña de nacimiento, fue concejala en su tierra. Trabajadora social a la que la precariedad no le permite ejercer su profesión, temporalmente está al servicio del grupo Adelante Cádiz de la Diputación provincial. Es militante de Anticapitalistas y activista en el colectivo feminista de su ciudad.

Otro de los más jóvenes de la candidatura es Jaime García, community manager de profesión. Graduado en grado en Geografía e Historia por la Universidad Pablo de Olavide, con cursos de Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) y de marketing digital y actualmente, estudiando MBA de Marketing. Su militancia política se localiza tanto en Andalucía como en Argentina. Milita en colectivos juveniles como Marea Joven Sevilla Y Jerez (hoy Abrir Brecha), activismo social, sindicado en la CGT.

Desde Rota, con 38 años y con estudios de técnico superior en Hostelería y Turismo, se presenta en la lista Estefanía Martín, autónoma con un negocio familiar y activista del feminismo y el andalucismo.

Cierra la candidatura, Rafael Jiménez, sanluqueño, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y director de oficina de prestaciones del Sepe, Rota. Funcionario del Estado del Cuerpo de Gestión del Estado y activista sindical en la Administración Pública.