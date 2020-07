24 horas después de la bronca entre el alcalde de Cádiz y la consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo, ahora toca recoger los tiestos rotos.

De momento la Junta no ha vuelto a abrir la boca sobre esta cuestión que, para ellos podría haber quedado ayer zanjada con la cancelación de la reunión de trabajo sobre temas culturales y de patrimonio de Cádiz capital que tenían concertada con José María González 'Kichi', su concejal de Urbanismo, Martín Vila, y su concejal de Patrimonio Histórico, Monte Mures.

Pero el Ayuntamiento sigue meditando sobre las consecuencias y sobre lo ocurrido ayer, pero dejando aún alguna que otra incógnita sin resolver. Por ejemplo, este periódico, le preguntó a Martín Vila si él tiene constancia de que la llamada del alcalde excusando su ausencia tuvo lugar realmente cinco minutos antes de la cita. Pero el concejal de Urbanismo desconoce este dato que, según la Junta, fue la máxima expresión de desprecio contra la consejera de Cultura.

A este respecto, Martín Vila tan sólo dice que sabe que la llamada desde Alcaldía tuvo lugar entre la celebración telemática de la Comisión informativa y la llegada de Martin Vila y Monte Mures a Sevilla.

La Junta sigue manteniendo que esta llamada que tuvo lugar a las 10.55 horas fue considerada por la Junta como una confirmación de que la reunión quedaba cancelada, considerando que Kichi fue el que personalmente solicitó la realización de este encuentro.

Y más allá de detalles policíacos o del CSI, Martín Vila hizo especial hincapié en los temas que podrían verse afectados por la "cancelación" o la "negativa" de que esta reunión se llevara a cabo.

Ayer pretendíamos mantener esa reuníon precisamente para eso estuvimos allí y podríamos haber avanzado en diversas cuestiones, cuestiones que no sólo se circunscriben a cómo rehabilitaremos en un futuro el propio Monumento de la Constitucion de la plaza de España como también cuestiones importantes como el Teatro del Parque.

Según el concejal de Urbanismo llevaban a Sevilla una carpeta cargada con temas importantes para la ciudad. Habló del proyecto del Teatro del Parque, que según él queda ahora bloqueado "porque la comisión provincial de cultura necesita el proyecto para que se pronuncie". Así, expresó su "esperanza, que no mi fe" en que haya "diligencia, rapidez y celeridad porque creo que no es necesario repetir todos los motivos por los que la ciudad necesita recuperar este teatro en en el Parque Genovés".

Vila incidió en que "la voluntad nuestra va más allá del diálogo y más allá de algunas desconsideraciones o algunas malas actitudes como las que sufrimos ayer y, a pesar de ello, tendemos la mano de nuevo para sentarnos cuanto antes".

El concejal confía en que este envite sirva para que "en cuanto se recupere el alcalde nos vuelvan a citar la Junta de Andalucía porque tenemos interés en que nos desbloqueen cuanto antes lo del Teatro del Parque". Otro tema que quedó en la carpeta de Vila y Mures fue hablar de la restauración del monumento de las Cortes de Cádiz "y sentarnos, cómo no, para resolver la controversia que se provocó en su día con los pasos elevados en el casco histórico. Porque ese era otro tema que íbamos a tocar ayer en Sevilla". Vila recordó que el Ayuntamiento presentó sobre esta cuestión en su día recurso de alzada ante la consejería de cultura y no se resolvió.

El edil del equipo de Gobierno de Kichi insistió en que "si salimos a contar lo que pasó es porque primero vimos una nota bastante desagradable por parte de la Junta de Andalucía donde decía que el alcalde le había dado plantón eludiendo que precisamente el alcalde se encontraba de baja médica. Por eso lo dimos a conocer. Espero que lo que pasó al menos por nuestra parte se quede en el pasado. Nosotros con todas las administraciones hemos demostrado ya altura de miras, hemos demostrado que la ciudad de Cádiz está por encima de los intereses partidistas y para proyecto interesantes es necesario el empuje y el acompañamiento de otras administraciones, sea el Estado o la Junta de Andalucía". "Hay cuestiones que hay que trabajar codo con codo con la Administración andaluza", sentencia Martín Vila.

En cuanto a cómo y cuándo se le comunicó a la Consejería que el alcalde estaba enfermo, "lo que faltaba es que tuviera que presentar el parte médico. Espero que no lleguemos a eso". Cabe recordar que, según informó ayer el Ayuntamiento, el alcalde sufre una "contractura torácica" fruto de un accidente doméstico.

Este periódico contactó ayer con un traumatólogo al que se le consultó sobre la naturaleza y la importancia de este tipo de contracturas y sobre la incapacidad y dolor que puede provocar a aquel que lo padece. El traumatólogo indicó de manera textual que: "Eso es doloroso. Podría tratarse de una rotura intercostal, imagino. La contractura si la hay en el tórax es dorsal, y se trataría de una dorsalgia, con dolor similar a un lumbago agudo. Si se trata como le he dicho de una lesión intercostal el dolor al inicio es similar a una fractura costal... Todo depende del diagnóstico médico y de quien lo tenga ya que el dolor es algo muy personal".

La duda sobre la hora de la notificación de la cancelación sigue en el aire a pesar de que la propia Mercedes Colombo, delegada de Cultura de la Junta de Andalucía confirmaba personalmente de que la llamada se produjo cinco minutos antes del inicio de esa polémica reunión de trabajo que nunca se llegó a producir por la baja médica de Kichi.

"Todavía no tenemos el don de la ubicuidad ni tampoco hacemos como Goku que se puede teletransportar a los sitios. Fuimos en coche hasta allí y tardamos más de una hora en llegar". "Por lo tanto lo que no entiendo es que , una vez que el alcalde se disculpa, no se optara por parte de la Junta de aprovechar la oportunidad de trabajar y ese momento en el que consejera, delegada del Gobierno andaluz y la delegada de Cultura tenían la agenda libre y dispuesta y nosotros estábamos allí . Me parece un sinsentido que porque el alcalde no hay podido ir por un problema de salud se dejara en blanco la reunión", según la versión de Martín Vila. "Más allá de poses debería estar el trabajo pero repito, no pasa nada, lo dejamos atrás, avanzamos y reiteramos a la Junta de Andalucía la necesidad de tener este encuentro para avanzar en estos proyectos" tan importantes como el Teatro del Parque, la restauración del Monumento de las Cortes o la construcción de los paseos peatonales elevados en el entramado urbano de la ciudad.

Y para terminar, Martín Vila recomendó "tirar de hemeroteca. Llevamos cinco años de gobierno y hemos demostrado capacidad de diálogo con otras administraciones, se ha gobernado con el PP, con el PSOE, ya sea Administración autonómica o Administración General del Estado, con tal de alcanzar acuerdo. Por lo tanto nosotros sí demostramos, día a día, que la ciudad está muy por encima tanto de cuestiones personales como de cuestiones partidistas".