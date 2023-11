"Mi hija, que tiene el Síndrome de Kleftra2, necesita a una persona pendiente de ella"

A la hora en la que deberían estar trabajando, desayunando o en cualquier quehacer diario, varias madres de alumnos y alumnas del colegio público Santa Teresa permanecían en la puerta del centro concentradas en apoyo de las trabajadores de PTIS Personal Técnico de Integración Social (PTIS), conocidas coloquialmente como monitoras de Educación Especial, que han iniciado una huelga indefinida este martes. En otros colegios de la capital gaditana también se produjeron concentraciones.

Además de apoyar sus justas reivindicaciones estaban allí para recordar que dentro, en ausencia de estas trabajadoras, demandarían atención sus hijos discapacidades, algunas de ellas severas. El ‘marrón’, por tanto, les caía a los maestros de toda la vida. Fuera, estas madres iban a quedarse toda la mañana por si debían entrar a echar un cable y atender a los pequeños. Una especie de guardia que no van a poder mantener si la huelga se prolonga y que podría obligarles a no llevar a sus hijos al colegio hasta que no se resuelva el conflicto laboral.

Aurora, madre de Fefa, una niña que padece el Síndrome de Kleftra2, una enfermedad genética que exige una atención especia, explicaba que su hija, que cumplirá cuatro años en enero, "no tiene paladar y a veces se le sale la comida por la nariz. No controla los esfínteres. Necesita que una persona esté pendiente de ella". Carmen, madre de Adriano, con trastorno del espectro autista, explicaba que "el niño no puede estar sentado ni cinco minutos y necesita ayuda para ir al baño o para desayunar".

Laura Quero, presidenta de la AMPA del Santa Teresa y madre de Marina, una niña con atrofia muscular espinal tipo 1, señaló que en el caso de este colegio "hay varios niños y niñas con necesidades de alimentación, de aseo, de acompañamiento al baño, de movilidad, de cambios posturales… que al no estar su PTI tendrán que cubrir ese trabajo los maestros, que no tienen porqué hacer esas funciones. Por eso un grupo de madres hemos decidido quedarnos en la puerta toda la mañana para atender a nuestros hijos y no echar más carga a los maestros, que ya bastante tienen".

Esta acción les obliga "a desatender nuestras casas o nuestros trabajos a expensas de que nos avisen los tutores o tutoras nos puedan llamar para entrar a atender a nuestros hijos los días que dure la huelga. Si la situación se alarga lo mismo nos tenemos que plantear no traer a los niños al colegio".

La atención a estos niños con NEAE ((Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) ya era insuficiente antes del inicio de la huelga. "La trabajadora de PTIS de este centro viene una hora más que el curso pasado. Está de 10.00 a 13.00, una sola persona para atender a ocho niños y niñas de distintas clases y distintas etapas educativas. Si hacemos la cuenta, ¿cuánto tiempo tiene para atender a niños con problemas de control de esfínteres, de alimentación o de desplazamiento? Un tiempo escaso", lamentaba Laura Quero.

"Cuando te hacen el dictamen de escolarización la orientadora te dice que tu hijo va a tener a una persona atendiendo a sus necesidades, dedicada a él, y eso no se cumple. Porque hay una persona para ocho y no toda la jornada escolar", añadió. Y es que "hay niños de rutinas, a los que los cambios les afectan. Sobre todo si no tienen a esa persona de referencia".

Santa Teresa tiene alrededor de 90 alumnos y 13 son alumnos NEAE, cinco de ellos en el Aula Específica cuyos PTIS pertenecen a la Junta directamente y tienen jornada completa. Ahí no hay problema. Sí con los otros ocho alumnos cuya monitora pertenece a la empresa que presta el servicio a Consejería de Desarrollo Educativo y que, según las PTIS, no cumple con sus empleados.

La Junta se desliga del conflicto

1.996 trabajadores del Personal técnico de integración social (PTIS) y 154 Intérpretes de lengua de signos (ILSE), iniciaban este martes una huelga con carácter indefinido para denunciar la "extrema precariedad" a la que el Gobierno andaluz tiene sometido a este servicio. La secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, acompañada del responsable de Política Educativa del sindicato, Diego Rodríguez, ha denunciado "que la mayoría de los servicios que prestan estas profesionales están privatizados o externalizados, es decir, licitados por empresas privadas a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), que está ejerciendo una manifiesta dejadez en sus funciones por no exigir, entre otras cosas, el pago del verano, la contratación a jornada completa, la aplicación del convenio colectivo o facilitando el paso del contrato indefinido parcial al fijo discontinuo".

Asimismo, Vega ha explicado que "estamos en un sector altamente feminizado donde más del 90% son mujeres, de manera que se constata de nuevo que el binomio mujer-precariedad en los centros educativos públicos andaluces se mantendrá mientras este Gobierno andaluz no ejecute políticas serias en coordinación con los agentes sociales con el claro objetivo de eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres".

Como han recordado los dirigentes, "las PTIS e ILSE son profesionales que realizan sus funciones con un alumnado altamente sensible, con necesidades educativas de apoyo específico". "Es inadmisible que Andalucía sea la única comunidad autónoma en España que tiene privatizado parte de este servicio, dándose la situación de que PTIS empleadas públicas -también cada vez más ignoradas por la Administración- comparten centros y funciones con PTIS privatizadas con unas enormes diferencias salariales y condiciones de trabajo".

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se ha desligado de este conflicto al señalar que la Agencia Pública Andaluz de Educación (APAE) firma contratos con las empresas que ofrecen este servicio, no con sus trabajadores, cuyas condiciones laborales "están sujetas a los correspondientes convenios colectivos" y los conflictos "deben resolverse por tanto en ese marco", y que es el Ministerio de Trabajo, a través de la inspección laboral y en el marco de sus competencias, quien "debe velar por el cumplimiento de los convenios colectivos". Asimismo, desde Desarrollo Educativo han apuntado que el modelo actual de funcionamiento de los PTIS "fue creado en 2006 por la anterior administración socialista".