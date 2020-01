El San José de la parroquia de extramuros se coronará este año

La imagen de San José que preside la iglesia de extramuros será coronada canónicamente este año. Así lo ha adelantado la propia parroquia, en base a los avances que respecto al expediente de coronación se están produciendo en el Obispado y a la certeza ya trasladada por el propio obispo de que se celebrará la ceremonia religiosa que aún está pendiente de concretar fecha.

Esta coronación se enmarca en ese año jubilar que desde el pasado 8 de diciembre está viviendo el templo de extramuros con motivo del 150 aniversario del patronazgo de San José sobre la Iglesia universal y que concediera la Santa Sede. Uno de los actos destacados de este año jubilar será esta coronación canónica en la que se lleva trabajando desde mediados del pasado año y que está únicamente a falta de concluir el expediente y de que Zornoza decrete la fecha de la ceremonia, que en todo caso será este mismo año 2020.

Se trata de una coronación bastante peculiar, ya que no será a una imagen de la Virgen, como es habitual, sino del Patriarca San José. De hecho, el párroco de este templo, Alfonso Gutiérrez, traslada que en España hay dos imágenes de San José coronadas (las del monasterio de San José en Ávila, y del santuario de San José de la Montaña en Barcelona), “aunque en Latinoamérica sí son más habituales”.

Además, la coronación responde a la petición de la comunidad parroquial de extramuros y no a una hermandad, como es también habitual. En este caso, el precedente más cercano puede estar en la coronación de la Pastora de San Fernando, que se hizo en base a la petición de la parroquia de la Oliva (propietaria de la imagen, que es titular de este templo) y no de la hermandad que le rinde culto.

Alfonso Gutiérrez ha avanzado algunos detalles de esa futura coronación. El primero de ellos es que tendrá lugar en la propia parroquia enclavada en la Avenida, por lo que al contrario de lo habitual no habrá traslado de la imagen a la Catedral ni tampoco procesión con la imagen para celebrar la distinción canónica. “Será una ceremonia relativamente sencilla en la que se significará la importancia que esta advocación ha tenido a lo largo de la historia de esta zona de la ciudad”, ha trasladado el párroco. El segundo detalle adelantado a este periódico es que el santo tendrá desde ese día una corona que señalará esa distinción canónica, y no la galleta o aureola que lo representa hasta ahora. Para ello, la parroquia se pondrá en contacto con restauradores “para que nos aconsejen sobre el tipo de corona, el modelo o la sujeción”; y así mismo, para decidir si a la imagen del Niño también se le impone corona o no. “No hay un criterio claro al respecto”, indica al respecto Gutiérrez.

Al hilo de la decisión que se adopte en consonancia con lo que recomienden los restauradores, la parroquia iniciará también las gestiones oportunas con los orfebres para la realización de la corona, que también ha adelantado el párroco que no será de oro macizo sino de plata sobredorada con alguna piedra preciosa. Para ello, la previsión se iniciar próximamente las campañas y acciones oportunas para poder realizar este proyecto artístico de cara a esa ceremonia litúrgica.

Todo se está encauzando en San José, por tanto, para una coronación que prácticamente está pendiente de fijar la fecha. Varias son las opciones que se han barajado (como el 1 de mayo, fiesta de San José Obrero; el 8 de diciembre, coincidiendo con la clausura del año jubilar; o 25 de agosto, día en el que se cumplen 100 años de su nombramiento como patrón de la buena muerte), aunque todo apunta a que será o bien durante el mes de agosto o bien a principios del próximo curso cuando se celebre esta coronación canónica de San José.