Renfe responde a la demanda y pone un tren más Cádiz-Madrid

Tras el agujero que ha dejado el covid en el sector del turismo mundial es difícil hacer previsiones y no es tampoco momento para hacer experimentos. Los hoteleros de la capital dicen que no les llegan turistas porque no tienen cómo llegar a Cádiz en tren y los gestores de Renfe no ponen trenes hasta no ver que realmente la gente los demanda. Es lógico tanto una tesis como la otra.

Pero también es cierto que es de valorar que Renfe sepa reaccionar de la manera más rápida posible en el momento en que detecte los trenes se les empiezan a llenar y que ya hay gente que se ve con la imposibilidad de llevar a cabo sus desplazamientos por culpa de la falta de opciones. Según indican desde la propia Renfe, el organismo ferroviario cuenta con herramientas más que de garantía para saber cuándo esa demanda existe y aseguran que no dudan en hacer que sus reacciones sean lo más inmediata posibles por cuestiones obvias. Ni a Renfe le interesa poner unos trenes que vengan y vayan a Madrid semivacíos, ni le interesa dejar en tierra a potenciales clientes que le podrían hacer rentable la puesta en funcionamiento de nuevos trayectos.

De una manera o de otra, si la semana pasada los hoteleros se quejaban de que entre Cádiz y Madrid sólo existía un trayecto de ida y uno de vuelta directos, a partir del próximo día 9 de julio, ya no será uno sino dos los trenes (dos de ida y dos de vuelta) los que conectarán la capital gaditana con Madrid, lo que se traduce en un total de 1.200 plazas por jornada.

Estos billetes están ya a la venta y, de momento, se pueden adquirir hasta el mes de septiembre.

Así, a partir de este jueves, 9 de julio, habrá dos salidas desde Cádiz, una a las once menos diez de la mañana y otra a las 17.38 horas de la tarde. A su vez, desde Madrid saldría uno a las 11.05 horas y otro a las 16.10

A esto hay que sumarle los tres trayectos por sentido que, desde el jueves, 2 de julio, ya existen con billete integrado otros tres trayectos en cada sentido. De esta manera que para llegar a Madrid en tren existirán, a partir del jueves que viene cinco posibilidades, dos en trayecto directo Cádiz-Madrid y tres con transbordo. El billete combinado no es otra cosa que el cliente compra un único billete en el que ya se integra tanto el Cádiz-Sevilla como el Sevilla-Madrid o el Madrid-Sevilla y el Sevilla-Cádiz, según sea el sentido de la marcha.

La ofreta con billete integrado o combinado comprende salidas desde Cádiz a las 12.40, 14.40 y 17.40; y, desde Madrid, 07.00, 12.00 y 19.00.

La relación Cádiz-Barcelona, por otra parte, cuenta también desde esta semana con cuatro conexiones diarias. Estos servicios combinan un tren de Media Distancia Cádiz-Sevilla y un Ave Sevilla-Barcelona, con una salida diaria de la capital gaditana a las 06.30 de la mañana y tres desde Barcelona a las 08.30, 09.00 y 15.50 horas.

De esta marcha, los hoteleros así como la patronal Horeca ven con esto satisfechas sus demandas.

Cabe recordar que los hoteleros sumaban a su reivindicación la llamada de atención de que muchos de sus clientes estaban cancelando sus reservas por temor a encontrarse aquí sin posibilidades de air a la playa. "Tenemos que vender de cara al exterior de que Cádiz capital cuenta con 14 kilómetros de plñaya y no todo es Santa María y la Caleta. De hecho, la mayoría de nuestros clientes no suelen ir a esas playas sino que directamente optan por un tramo que se inicia desde el cementerio hasta Cortadura". Con esto, piden a los medios y a las redes sociales que no aireen tanto los problemas con el aforo de las playas de Cádiz capital cuando tan sólo ha habido que acotar la entrada una sóla vez en la playa de Santa María. El resto del tiempo, los gaditanos, según las mismas fuentes, "han sabido organizar sus horarios a la vista de los horarios de marea que son los que, al fin y al cabo, aminora el riesgo de que la playa se quede sin espacio".