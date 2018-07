"Queremos que la gente salga del espectáculo con algo que contar"

“Sadomasoquista declarado, no le importa recibir palos... de hecho, le encanta”. Así se define Héctor Wolf, uno de los personajes que da vida a un espectáculo distinto, provocador y fresco, que promete no defraudar al público gaditano desde hoy y hasta el 25 de agosto en la Avenida Marconi (junto al supermercado Mercadona).

Killerland, la primera gira de El Circo Rojo, está rodando por España con “mucho éxito”. Un espectáculo que “es imposible que te deje indiferente”, asegura el intérprete. En él se conjugan diversas disciplinas como la danza, el teatro, el monólogo, el circo, la televisión o el cine, en “un formato novedoso que intenta mandar un mensaje a través de la crítica social”, afirma el actor.

Un objetivo muy ambicioso que, además, se prevé bastante picante. De hecho, la edad mínima recomendada para poder disfrutarlo es de 18 años, aunque “puede venir cualquier tipo de público, incluso a partir de 15 años. Es un show muy sensual, con contenido erótico pero nada pornográfico. Puro entretenimiento”, exclama Héctor Wolf al tiempo que admite que “si tienes el escenario perfecto para hacer un show perfecto, ¿para qué quedarse solo con una cosa, una sola disciplina? Hay que seleccionar muy bien lo que se muestra”.

En esa amalgama de sensaciones que promete transmitir a Cádiz Killerland, el intérprete asegura que consiguen “romper la cuarta pared” que separa al espectador de los actores. El público -añade- “se va a divertir mucho y reír, pero también lo va a pasar mal porque los artistas nos involucramos mucho”. Es una propuesta que parte de un “escenario y temática postapocalípticos, Killerland, inspirados en una película de carretera, en títulos cinematográficos como Mad Max, pero con situaciones que no tienen que ver del todo con ese género. La verdad es que durante el espectáculo pasan muchas cosas distintas”, relata.Hasta ahora y como cuenta el actor, “muy buenas críticas están avalando esta propuesta, la reacción del público está siendo positiva. Después del espectáculo siempre hacemos un photocall en el que la gente nos cuenta su opinión real sobre lo que ha visto y generalmente se van a casa encantados. También nos escriben a través de las redes sociales y nos piden que volvamos a actuar en su ciudad, algunos no se esperaban este tipo de espectáculo, les ha sorprendido mucho. Como compañía, valoramos mucho a ese público que nos apoya y apuesta por algo tan diferente, es un orgullo”.

La fauna que puebla el singular universo de Killerland tampoco puede, forzosamente, dejar indiferente a nadie. Adolescentes perturbadas, divas trans, mercenarios adiestrados por monjes y rebeldes góticos seguidores de Marilyn Manson, de todo hay en este Circo Rojo que desembarca en Cádiz a ritmo de canciones de los años 80, 90 y 2000. “Son temas bastante conocidos que acompañan a lo que se está contando en ese momento. Hay bastante rock, pero también canciones de Jamiroquai, Queen o Stevie Wonder”, explica. “Intentamos, además, hacer algún guiño al público dependiendo de la zona a la que vamos, aunque -reconoce- hay sitios donde es más fácil. Veremos qué pasa en Cádiz”.

La baza principal para gustar con la que parece contar esta propuesta de El Circo Rojo, creada y dirigida por el coreógrafo y director artístico Sergio Alcover, parece ser la empatía, que el espectador quede inmerso en un universo que no por degradado, le es ajeno. “Es un concepto totalmente creado por nosotros, en el mundo de Killerland están todas esas características que posee la gente pero llevadas al extremo. Una vez que pasa el apocalipsis, la moral se pierde y nos dejamos llevar por nuestros instintos”, señala Wolf. No queda esa percepción muy alejada del mundo real que habitamos, inmerso en una crisis de valores que constantemente anula nuestra capacidad crítica y de rebelión contra las injusticias. En este sentido el actor admite que, en ocasiones, “hacemos caso omiso a los problemas contra los que podríamos luchar y la sociedad se limita a aceptar las cosas tal cual”. Contra esta tendencia, “lanzamos constantes mensajes desde el escenario para crear un mensaje global frente al final de nuestra sociedad”, dice.No obstante, el actor es consciente de que semejante propuesta no puede gustar a todo el mundo. Comenta que “hay públicos para todos los gustos pero valoramos todo lo que nos dicen. El objetivo es no dejar a nadie indiferente, tanto a los que hablan bien como a los que no, queremos que al final terminen también hablando bien del show. Nos encanta que salgan con cosas que contar a los demás y crear algo en la mente, una reflexión final provocada por muchas sensaciones”.

Las entradas para disfrutar de Killerland pueden adquirirse a través de la web www.elcircorojo.es y tienen un precio que oscila entre los 10 y los 45 euros, estas últimas en la zona vip.