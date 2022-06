El Premio Emilio López reconoce la esencia concentrada del gaditanismo

El Premio Emilio López ha regresado tres años después para hacerse todavía más fuerte e inmortal. Tras dos años de pandemia, la V y VI edición de la distinción que impulsa Diario de Cádiz y Cajasol volvió a celebrarse en el Baluarte de los Mártires, tan cerca de su Caleta, de su querido barrio de la Viña y arropada por su viuda, hijos, toda su familia y amigos de la calle y de la redacción de Diario de Cádiz para reconocer la esencia del gaditanismo que representaba el recordado periodista, bien concentrada en dos agrupaciones para la ocasión.

Tras el galardón de 2019, que recayó en la chirigota de la que formaba parte su hijo, Emilio López junior con ‘La maldición de la lapa negra’, en 2020 se hizo con este premio a la autenticidad gaditana la comparsa ‘Los encaidenaos’, de Enrique García Rosado ‘Kike Remolino’, que no pudo recogerlo por la dichosa pandemia, pero que en la noche del martes compartió escena y momentos de alegría y emoción con la chirigota ganadora de este 2022, ‘Los caraduras de Cai’, de otro incondicional de la fiesta, José Manuel Braza ‘El Sheriff’, junto a Roberto Fabio Gómez y Juan Pérez.

Ambos representan con la idea que llevaron a sendos concursos del COAC pre y pospandémico, el “sentimiento muy generalizado entre los gaditanos como es el amor a su tierra, como el que profesó nuestro querido Emilio López, que a su vez es una atadura por la situación idílica o preocupante de la misma”, en el caso de la agrupación de Kike Remolino; y “la visión humorística y crítica de la ciudad a través de las estatuas que cobran vida del Sheriff, acorde a la visión que Emilio López tenía de Cádiz”, según reflejaba el jurado en su acta, que anoche recordó José Manuel Sánchez Reyes, que junto al también periodista de este Diario Pedro Manuel Espinosa, condujeron la gala.

Fue Espinosa el primero en celebrar no solo la alegría de reunirnos por fin y “vernos las caras” para brindar por el regreso de este premio impregnado del espíritu de Emilio y del gaditanismo que rezumaba, sino también en recordar la calle que desde hace muy poco lleva su nombre, para orgullo de todos los que lo conocieron.El director de Diario de Cádiz, David Fernández, subrayó que el premio es “muy especial, por lo especial que es Emilio López en nuestros corazones, sideral como persona y único para el oficio de contar, olfateando el ambiente con tanto paladar como era capaz de pulsar el sentir de su Cádiz”. De hecho, confirmó, “no hay un evento más especial para todo el equipo de Diario de Cádiz, pues nunca antes partió de la redacción un galardón con tantísimo entusiasmo que llevara el nombre de uno de los nuestros y con tanto orgullo”.

Un premio dirigido a Cádiz y su Carnaval que quiere convertirse, dijo, en el “centinela del 3x4 gaditano, el de los cánones más clásicos sin renunciar a la evolución, el del pasodoble vibrante y auténtico, el cuplé para enmarcar y los tipos sencillos e imposibles a la vez, y el de las letras audaces y giros armoniosos que se convierten en la banda sonora de nuestras vidas”. Todos ellos, comentó, valores reconocibles en Kike y el Sheriff, “dos astros del Carnaval que gozan del reconocimiento de los aficionados”.

Por su parte María del Mar Díez, directora de Relaciones de Cajasol, recordó la apuesta de la entidad por el Carnaval de Cádiz, “como uno de los grandes apoyos en el Concurso de Agrupaciones del Falla”, con “un compromiso histórico por la divulgación” de esta fiesta, motivo por el que Cajasol quiere formar parte del Premio Emilio López. La concejal del Ayuntamiento Lorena Garrón, también intervino para señalar que “la identidad gaditana y gaditanismo que se premian forman parte de lo que todas y todos sentimos por Cádiz y de lo que el Carnaval le regala a Cádiz y al mundo, una identidad abierta, que mira hacia afuera”.

Los empujoncitos de Emilio López

Fue la viuda de Emilio López, Ascensión Vázquez, la encargada de entregar los premios y reconocer la labor de los distinguidos, dedicando primero unas emotivas palabras a la comparsa ganadora y a su autor, Enrique García Rosado ‘Kike Remolino’, que trascendían de la formalidad del galardón, hasta lo meramente personal. “Es un auténtico orgullo entregar el premio a Kike Remolino, que se ha hecho de rogar, hasta con una pandemia que se ha interpuesto, pues para nadie es un secreto todo lo que personalmente nos une a él”. Expresó el profundo aprecio por el coplero, al que “hemos visto crecer como autor, y una importante etapa de ese crecimiento la compartió con mi hijo”. Quiso remarcar el gran cariño que se tenían Emilio y él y lo reconoció como el único autor que le dedicó una letra que no se cantó en el Falla, pero que ya es patrimonio de todos “gracias a la labor de difusión que él mismo realizó”. Finalmente, manifestó que con ‘Los encaidenaos’ “consiguió reunir todo lo que hacía falta para conseguir este premio, pues no hay nada más gaditano que decirle a tu ciudad que estarás encadenado a ella para siempre, ni mejor manera de hacer Carnaval que no perder aquello que lo originó, la crítica social, la plataforma de ser la voz de la gente y la libertad de decir lo que uno siente”.

No se quedó atrás Kike Remolino, cuando junto su comparsa recogió el premio y quiso pronunciar un vibrante discurso hilado entre los “empujoncitos” que Emilio López ha ido dando a todos. “Seguro que este premio cae por un empujoncito tuyo, porque sí creo que los que se van no se van del todo y siempre están ahí cuidando de los suyos”. Entre estos empujoncitos ensalzó la sonrisa de su viuda, “que ya va ganando a esas lagrimitas, un empujoncito seguro”; también habló del gaditanismo de sus nietas, igualmente impulsado por su abuelo; la graduación de su hija, Ascensión, y la forma en que su hijo Emilio vela “a capa y espada por tu gaditanismo”. Pero “para empujoncito el que yo sentí”, cuando recuperó la amistad dormida precisamente con su hijo, que quiso recordar entre motivas palabras.

Por último, fue José Manuel Braza ‘El Sheriff’ el encargado de recoger la distinción de este año también de la mano de Ascensión Vázquez, que destacó la calle para su marido y el hecho de que el nombre de Emilio López fuera por fin pronunciado en las tablas del Falla, a través de esta chirigota. “Una chirigota que no necesita presentación, pues el amor que le profesan a Cádiz y su Carnaval son más que merecedoras de este premio”. En esta ocasión,“no han podido elegir una idea más gaditana, ni tratarla de una forma más acertada, pues pocos elementos más señeros hay en Cádiz de nuestras estatuas, que guardaban las calles por las que paseaba Emilio”.

Braza respondió dedicándolo a la propia chirigota, sus autores, componentes de siempre como el Lulu, y a Paqui Sibón, hermano del director de la agrupación José Sibón. También lo hizo con parte del repertorio que le han hecho merecedor del premio y con ese pasoboble inmortal de ‘Los valientes’, que exhibe el amor incondicional por esa novia que quita el sentido, Cádiz. Gaditanismo en estado puro que ayer se premió de una forma concentrada y por todo lo alto, en nombre del queridísimo Emilio López.