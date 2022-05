Juan Manuel Braza 'Sheriff' (Los Caraduras de Cai): "Es un buen año para competir, pero me gustaría que estuvieran todos"

Hace ya 35 años que Juan Manuel Braza ‘El sheriff’ se estrenó con la chirigota ‘Los feicios’ en las tablas del Andalucía. De aquel joven chirigotero conserva todas las ganas y la ilusión que transmite junto a su mítico grupo, que regresa con un repertorio muy gaditano y en cuya autoría también participan por segundo año Juan Pérez y Roberto Fabio, autores emergentes en la modalidad.

–Parte en el COAC 2022 como una de las favoritas. ¿Un buen año para presentarse en chirigotas?

–Hay dos pilares que no están, pero como en la Champion nos gusta que estén todos. Se va a echar mucho de menos a Vera-Luque y a Selu, pero bueno, nos deja una puertecita abierta. Pero si te digo la verdad, prefiero que estén todos.

–¿Viene a echarle morro al asunto? Adelántenos algo de ‘Los Caraduras de Cai’.

-Aunque responde a un juego de palabras, es una chirigota que va con muy poca vergüenza, muy fresquita y sobre todo con mucha guasa de Cádiz, con un repertorio muy localista. Aunque en el ensayo vino gente de fuera y también lo entendían perfectamente.

–¿Mantiene la esencia de ‘Los niños de la petróleo’?

-Efectivamente. La misma línea, recuperando un poquito la frescura antigua que se había perdido. Es muy alegre, con mucho ritmo y mantiene nuestra misma carta de presentación en el pasodoble, con nuestro corte, nuestro estilo y nuestro pellizco. Por lo demás, se trata de hacer reír.

–En el último concurso se quedó con cierto sinsabor. Declaró que su chirigota es el comodín del jurado cuando alguna se tiene que quedar fuera de la final.

-Cuando uno se queda fuera pues es el que protesta, y si vas a la final pues tan contentos. Pero es lo que te da a pensar. Es cierto que cuando el nivel está muy igualado, si hay que tirar un poco de lado a alguien pues suele ser a mí. Pero nada, intentaremos este año no dejar dudas e ir a por todas.

–Desde 2016 acumula varios cajonazos. ¿Se ha sentido maltratado en este sentido?

-Se hace inconscientemente, no hay nada personal creo yo. Me he sentido mal y mosqueado cuando me he quedado fuera de la final, nunca me he sentido beneficiado. Pero incluso a la hora de merecer un premio más alto. Quizás sea porque somos una chirigota que llegamos al Falla y nos vamos, no tenemos contacto con nadie que esté alrededor del jurado, del concurso, del antiguo patronato, ni asistimos a las reuniones.

–¿Y esto influye?

-Si estás echando leña al fuego y te ven la carita todos los días... algo sí.

–Borrón y cuenta nueva entonces.

-Claro. Te reciclas durante el año cuando cantas y te quedas con las sensaciones que te transmite la gente en las actuaciones, a la que caemos muy bien, gustamos y esto reconforta y te renueva, y al final pues se vuelve con más ganas.

–¿Muchas actuaciones?

-Pues todos los fines de semana e incluso nos hemos cogido los dedos porque este último mes estamos todavía con la antigua. Así que he tenido que cortar y estamos cantando con la antología, pues me gusta centrarme en lo nuevo. Pero es que durante la pandemia cerramos muchos contratos sin saber la fecha de los carnavales. Vamos, que cantamos en el Falla y al día siguiente canto con la antología.

–¿Cómo lleva esto de cantar con lo nuevo, luego actuaciones y en septiembre preparar otra nueva?

-Hay que verlas venir y todo el mundo pues jugará sus cartas. Si pegas un pelotazo gordo, a lo mejor te planteas venderlo bien durante un año y dejar pasar el siguiente concurso.

–Venía de un descanso cuando ‘Los niños de la petróleo’ y luego el descanso del Covid. ¿Le vino bien este último parón?

-No. Tenía muchas ganas y con ‘Los niños de la petróleo’ pues nos quedamos con las ganas. Además, con muchos sinsabores, era la chirigota que tenía que ir a Barcelona, a Zaragoza... y lo hemos perdido todo.

–Repiten como coautores Juan Pérez Blanco y Roberto Fabio Gómez, dos figuras emergentes en la modalidad. ¿Se consolida ya este tándem?

-Sí, estamos muy bien. Aportan frescura y la edad que tienen, pues se llevan todo el día con el Carnaval en la cabeza, mientras que yo estoy más enfocado al trabajo y la familia. Ellos están cien por cien implicados aparte de en el repertorio, en el maquillaje, el tipo, atrezzo y todo lo que conlleva.

–Hablando de tipo... ¿más fresquitos viendo la fecha que es?

-De todos los tipos que he sacado en los más de 30 años que llevo de concurso es el más caluroso. Es que lo teníamos tan claro, que cuando cambiaron las fechas no dimos vuelta atrás, e incluso con los gastos de siempre.

–¿Cómo lleva concursar en mayo?

-Nada bien. Yo soy carne de concurso y si dicen en mayo, pues mayo, si es septiembre, pues septiembre. Pero si me das a elegir, yo incluso lo hubiera dejado pasar en blanco si no era en sus fechas.

–¿Qué se mantiene de aquel Sheriff de ‘Los feicios’?

-Las ganas, pese a los altibajos. Es que me gusta mucho y la ilusión y las ganas no se pierden. Es mi principal hobby. Además, este año lo estoy viviendo de una forma muy especial, mis dos hijas salen en adultos en comparsa y mi mujer en una callejera por primera vez, así que es un año muy bonito.

–¿Qué espera del COAC 2022?

-Que vaya todo bien con el covid lo primero y, después, vamos al concurso al cien por cien a ganar. Nuestras perspectivas están en no llevarnos otro palo y si nos ganan, al menos que sea porque son claramente mejores.