La Policía Local ofrece el albergue municipal a los acampados en las Puertas de Tierra de Cádiz

Agentes de la Policía Local de Cádiz han informado a las personas sin hogar que permanecen acampadas desde hace días en los jardines del foso de las Puertas de Tierra de los recursos municipales de los que disponen para no tener que seguir durmiendo a la intemperie, a los pies de este emblemático monumento declarado Bien de Interés Cultural.

Fuentes del Ayuntamiento de Cádiz explicaron a este periódico que varias de estas personas que actualmente pernoctan en cuatro o cinco tiendas de campaña han acudido al Centro de Acogida Municipal, situado en la plaza de Macías Rete. “Se les ha atendido y se les ha explicado los recursos que hay a su disposición y la disponibilidad del albergue”, añadieron la mismas fuentes.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz aseguran que no se trata de las mismas personas que vivieron durante años acampadas en las cercanas Bóvedas de Santa Elena, una construcción perteneciente también a las Puertas de Tierra, justo a la entrada del Museo del Títeres, cuyos accesos se han vallado recientemente. “A la mayoría de las personas que pernoctaban en ese lugar se les dio una solución, por lo que no se trata de las mismas personas”, añadieron las mismas fuentes.

Lo cierto es que el vallado del espacio existente entre la parte interior de las Puertas de Tierra y el edificio de la Audiencia Provincial no ha impedido que personas sin hogar, procedentes de otros puntos de la Cádiz o de otras ciudades, sigan eligiendo el entorno de este monumento para pernoctar, al igual que otros lugares, como los bajos del Balneario de la Palma, en La Caleta.

Y lo que es más importante:Tampoco se ha conseguido acabar con la situación de calle que padecen estas personas, pese a los esfuerzos hechos por los equipos de la Fundación Atenea, entidad que gestiona el Centro de Acogida Municipal y el Hogar Fermín Salvochea, que funciona en el Campo del Sur como centro de día donde se les ofrece refugio, taquillas para sus pertenencias, servicio de lavandería, duchas, apoyo psicosocial y alternativas de ocio al permanente abandono de la calle.

Desde el área de Servicios Sociales que dirige la concejala Helena Fernández afirmaban a principios del pasado mes de septiembre que hay unas 80 personas viviendo en las calles de Cádiz, personas con distinto perfil, entre los que las mujeres y los jóvenes son cada vez más numerosos. “Y en cuanto tengamos en fechas próximas el nuevo censo de las intervenciones, estas cifras irán en aumento, sobre todo por culpa de la pandemia y el confinamiento”, advirtió ya entonces la edil en declaraciones a este periódico.

El perfil actual mayoritario de la persona sin hogar que vive en las calles de Cádiz es el de un hombre (68%) con una edad media de 43,2 años, con un mínimo nivel de estudios. En cuanto a la nacionalidad, hay casi tanto extranjeros como españoles, si bien muchas des estas personas se niegan a contestar a esta pregunta.

En el censo que hasta el momento maneja Servicios Sociales, aparece que sólo un 2,9% de esas personas trabaja y el resto, o no trabaja o no sabe/no contesta. Sólo un 14,6% recibe algún tipo de prestación y no suelen estar empadronados en Cádiz. “Son personas que vienen muy apaleadas y requieren una tutorización continua. Están solos, la mayoría no tiene familia y sabes que en el momento en que surja cualquier bache vuelven a recaer. Lo que no podemos hacer es echar a nadie de la calle”, dijo entonces la concejala.