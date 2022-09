La Policía Local de Cádiz necesita 30 agentes más para cubrir los servicios de la ciudad

La Policía Local de Cádiz necesita entre 25 y 30 agentes más para atender de la forma adecuada todos los servicios que se presentan en la ciudad. La plantilla actual, incluyendo el personal de segunda actividad (sin servicio en la calle) y los mandos del Cuerpo, es de 225 efectivos, aunque hoy sólo se llega a 204, al existir vacantes que no se han cubierto.

De toda esta plantilla, apenas hay 150 agentes de calle, encargados de cubrir todas las incidencias que se producen. Desde el sindicato de la Policía Local, UPLB, se calcula que con una treintena más de guardias todo estaría bien atendido, sin necesidad, salvo cuestiones muy puntuales, de acudir a las horas extras. Es lo que ha pasado con el control de la seguridad en eventos como la procesión Magna y el evento náutico SailGP, para los que el gobierno municipal ha pedido un servicio policial extraordinario, rechazado por los representantes sindicales.

Esta negativa, que se mantiene para todo tipo de eventos extraordinarios desde 2020, ha provocado el enésimo enfrentamiento entre el Cuerpo y el gobierno municipal de José María González.

La ausencia de un convenio colectivo actualizado y la falta de la RPT, relación de puestos de trabajo, impide una normalización en el número de la plantilla, pues ésta es la que marca las necesidades de personal, y de estructura laboral, que tiene el Ayuntamiento. Un documento que no se actualiza desde hace años "lo que está provocando agravios brutales, como personal de algunos edificios municipales que son del grupo C1 y que tienen ingresos porcentualmente más altos que directivos municipales".

"Hay departamentos municipales que tienen una importante falta de personal, que no se cubre aduciendo la ausencia de esta relación de puestos, pero no se hace nada para solventarlo". Este documentos fija las tablas salariales lo que, al no actualizarse, provoca importantes diferencias y favorece, según destaca Francisco Rama, portavoz de la UPLB, a miembros de sindicatos cercanos al gobierno local.

Se recuerda como fue el propio Ayuntamiento el que retiró una propuesta de organización que se había negociado con el concejal de Personal, "y que el propio alcalde rechazó a última hora. Desde entonces no nos han llamado. Dicen que debemos ser nosotros lo que presentemos una propuesta, cuando lo lógico es que lo haga la empresa. José María González llegó al poder en 2015 prometiendo la luna, y desde entonces nada de nada. E incluso tuvo la desfachatez de desacreditar a su concejal de Personal".

Mientras, se alerta ante la falta de efectivos policiales en programas tan importantes como el de la Policía de Barrios. "Solo están atendidos tres o cuatro barrios, cuando antes los agentes llegaban al 70% de todos. Igualmente, el servicio de motos solo funciona de lunes a viernes".

Se recuerda que 2hay que dar servicio las 24 horas del día todo el año. Hoy hay entre diez y doce agentes cubriendo los servicios de una jornada, junto a los motoristas y los escasos que atienden a la Policía de Barrio", por lo que la celebración de un evento especial, la baja de alguno de estos agentes o algún suceso de gravedad, trastoca la gestión del servicio en el conjunto de la ciudad.

Por otra parte, el CSIF “lamenta profundamente el enfrentamiento público que mantiene el equipo de Gobierno con dos sindicatos de la Policía Local y que afecta a toda la ciudadanía”. Para este sindicato, este conflicto, “más allá de perjudicar la imagen, el correcto funcionamiento de los servicios públicos y la seguridad de los gaditanos y visitantes, está sirviendo para esconder y disimular el resto de problemas que padece la plantilla municipal desde hace años”.