Entre las nueve y media de la mañana y las cinco y diez de la tarde se culparon y se lanzaron puyas , estas últimas sobre todo entre la socialista Mara Rodríguez y el concejal no adscrito Domingo Villero, que parece haberle arrebatado algo. Pero no hubo bronca, salvo en un momento en torno a las tres en el que el presidente del Grupo Municipal Popular, Juancho Ortiz , subió el tono y volvió a acusar al alcalde de “no trabajar” y de “esconderse en su cocina durante la pandemia” . Una acusación a la que el regidor, en su calidad de presidente de la sesión plenaria, tuvo que responder llamándole al orden, “porque no estamos en la barra de un bar” . Habrá quien considere irrelevantes estas consideraciones, pero, como todo el mundo sabe, el ambiente y el clima condicionan el comportamiento, la convivencia y hasta el futuro de las especies...

Moción de censura y la ‘donación’ de Villero

La ‘moción de censura’ se coló en el pleno ordinario de ayer, pero como mera expresión arrojadiza sin consistencia, al menos por el momento. Fue en una alusión –más bien un reproche en forma de invitación– del presidente del Grupo municipal popular, Juancho Ortiz, a la portavoz socialista, Mara Rodríguez.

“No se escude usted en el PSOE y si quiere presentar una moción de censura, sea valiente y preséntela usted”, le respondió el alcalde en una de las dos únicas intervenciones que tuvo. Fue después de que Ortiz acusase al regidor de “no trabajar” y de haberse “escondido en su cocina durante la pandemia”, manifestaciones que provocaron una llamada al orden por parte del presidente de la sesión plenaria.

Pero no todo fue tensión. La propuesta del concejal no adscrito Domingo Villero de destinar a fines sociales las próximas dos mensualidades asignadas a los grupos políticos municipales, que corrigió in voce –había propuesto en principio que fueran tres meses– desató algunas sonrisas e ironías entre las concejalas de Ciudadanos, pero sobre todo en Mara Rodríguez. “A mí me gustaría saber qué va a aportar el concejal no adscrito y proponente, que no tiene asignación”, preguntó reiteradamente. Rodríguez dijo que la apoyaría, pero siempre que no se diera publicidad a la donación. Se aprobó por unanimidad.