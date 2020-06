El taxi sube en Cádiz un 1,15%

Al respecto de esta tarifa, Facua alerta de no puede convertirse en una alternativa al taxímetro , "siendo utilizada finalmente para inflar el precio final del servicio"; aunque señala que no pondrá objeciones a esta nueva tarifa "siempre que esta medida suponga un beneficio para el usuario en los casos de utilización de un itinerario más largo o por obstaculización de la vía".

Taxis adaptados las 24 horas

En relación al taxi y aprovechando la subida tarifaria, el Partido Popular ha pedido a través de una enmienda que se establezca la disposición de al menos un taxi adaptado para personas con movilidad reducida durante las 24 horas del día, para favorecer el traslado y la movilidad de estas personas cuando lo necesiten.

Esta propuesta del PP fue aprobada por los votos de la oposición, pero no fue compartida por el equipo de gobierno al entender que la propuesta que se analizaba ayer era meramente económica y no alusiva a otras cuestiones. Curiosamente, al celebrarse el pleno de manera telemática y haber problemas de conexión en ese punto con la portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, la enmienda no fue aprobada por el voto de calidad del alcalde.

Vila ha explicado que en los cuadrantes está establecido que durante las 24 horas haya un taxi adaptado disponible. "El problema no es de cuadrantes, sino de control. Hay taxis adaptados que no cumplen con esos horarios", ha explicado. Y para ello, ha anunciado que se está elaborando una ordenanza para dotar al Ayuntamiento de herramientas de control del cumplimiento del horario de los taxis adaptados.