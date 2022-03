Paro de transportistas: "El Gobierno nos está ninguneando; ya no hay otra salida", dice ahora la asociación de empresas de Cádiz

El anuncio de una bonificación del gasoil profesional por parte del Gobierno con la única concrección de un montante total de 500 millones de euros no ha hecho más que lo contrario que perseguía: sumar apoyos al paro indefinido que desde hace nueve días mantienen los transportistas en toda España, convocados por una plataforma en defensa del sector que está poniendo en jaque a la distribución y a la indsutria de todo el país.

Ayer eran tres las federaciones patronales pertenecientes al Consejo Nacional del Transporte Terrestre (CNTT), el único que organismo que reconoce como interloculor el Gobierno, las que se sumaban al paro indefinido: Fenadismer, Fetransa y Feintra. Hoy, la Asociación Provincial de Empresas de Transporte de la Provincia de Cádiz, que se desmarcó de la protesta desde el minuto uno, ha manifestado a Diario de Cádiz su apoyo al paro. La asociación es la mayoritaria del sector en territorio gaditano, con 450 miembros, la mayoría autónomos, el 90% de ellos autopatrones, es decir, conductores de su propio camión sin asalariados.

"Nosotros no apoyamos el paro indefinido cuando se convocó porque teníamos perspectivas de que nuestros problemas se iban a solucionar gracias al diálogo con la Administración, pero la situación y, por lo tanto, nuestra posición, ha dado un giro desde ayer", explicó a este periódico Javier Lobato, secretario general general de la asociación.

"Nos sentimos ninguneados ante la falta de respuesta del Gobierno a nuestras demandas. No nos sumamos a la plataforma, pero todos nuestros socios han tenido libertad para sumarse o no al paro desde el minuto uno y la mayoría lo están respaldando. Nos están ninguneando, como demuestran las declaraciones de nada menos que tres ministras. Así que apoyamos el paro, al menos hasta conocer el resultado de la reunión del próximo viernes 25 de marzo", añadió Lobato.

"Si no hay diálogo, si no hay un pacto, si no hay soluciones, el paro es el único mecanismo de presión que tenemos. No se le puede decir al transportista que se le da dinero para comer el sábado, porque también tiene que comer el resto de los días de la semana", añadió Lobato. La asociación ya apoyó y secundó el paro que convocó el CNTT en diciembre. Un paro que a la vista de los últimos acontecimientos tampoco consiguió lo que perseguía.