El PSOE de Cádiz pide a Ana Mestre que confirme la rehabilitación de Valcárcel

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Mara Rodríguez, ha solicitado a la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, que deje de crear incertidumbres y confirme la rehabilitación de Valcárcel que posibilitaría la vuelta de Ciencias de la Educación a este edificio. “La delegada de la Junta de Andalucía en sólo 6 meses ha sembrado dudas en la ubicación de la Ciudad de la Justicia y en la rehabilitación de Valcárcel, cuestiones cerradas por el anterior Gobierno andaluz, en el caso de Justicia, y con el Ayuntamiento de Cádiz y con la UCA en el caso de Valcárcel".

"Le pido que confirme si la Junta apoyará o no la rehabilitación de Valcárcel con la financiación correspondiente, ya que decir que necesita tiempo para estudiar el documento de prioridades de la UCA, no son declaraciones que permitan tener tranquilidad sobre este proyecto, ni que aseguren su ejecución”, ha apuntado la socialista en una nota de prensa.

Mara Rodríguez ha recordado que "tras años de bloqueo, en la pasada legislatura se consiguió avanzar en una magnifica solución para Valcárcel gracias a las gestiones del anterior portavoz socialista, Fran González y a la Diputación de Cádiz, cediendo el edificio a la UCA para la vuelta de Ciencias de la Educación, una parte muy importante en el proyecto socialista del Cinturón Universitario, que ahora todas las fuerzas políticas en la ciudad han asumido y que conllevaría un enorme beneficio para los barrios de la Viña, el Balón y el Mentidero, gracias a la actividad de las 3000 personas que diariamente utilizarían esta infraestructura”.

“Entiendo las preocupaciones del rector ya que debo recordar que la UCA cuenta con un plazo de 5 años desde la cesión que efectuó en su favor la Diputación de Cádiz, para efectuar una importante rehabilitación que permita que Ciencias de la Educación se instale en Valcárcel. En caso contrario el edificio revertiría en la Diputación provincial, por lo que no se puede perder el tiempo y poner en duda compromisos asumidos por el anterior Gobierno andaluz. Espero que el gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía tenga lealtad institucional y no eche a perder esta oportunidad, perjudicando a la ciudad sólo porque no está dispuesto a que una solución de otra fuerza política salga adelante, como ya puso de manifiesto al abstenerse en la votación que en Diputación permitió la cesión del edificio a la UCA”, finaliza Mara Rodríguez.