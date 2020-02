El PSOE eleva el tono contra Kichi

Iban a hablar sobre la Junta de Andalucía y el Partido Popular, pero terminaron poniendo el foco en José María González Kichi. Apenas 24 horas después de que el alcalde anunciara su marcha de Podemos, siguiendo los pasos de su pareja y hasta ahora responsable andaluza del partido, Teresa Rodríguez, el Partido Socialista ha elevado el tono contra el líder local de Adelante Cádiz. Y lo ha hecho con declaraciones de la portavoz en el Ayuntamiento, Mara Rodríguez, y del parlamentario andaluz y presidente del partido en Cádiz, Manuel Jiménez Barrios.

Mara Rodríguez ha abierto el melón, culpando al gobierno de José María González de la paralización de los proyectos de la Junta de Andalucía en la ciudad. Los ha hecho directamente “corresponsables de los incumplimientos de la Junta con Cádiz”. “Aquí tenemos un doble problema: el boicot de la derecha a los proyectos que tienen el sello socialista, y la inoperancia del equipo de gobierno. No hace su trabajo, no presenta informes, no cumple con los plazos”, ha afirmado este viernes Mara Rodríguez, que ha pedido públicamente al alcalde y su equipo “que trabajen”.

Como ejemplo, la concejal socialista ha rescatado la noticia reciente de que el convenio con la UCA estaba paralizado “por la falta de fondos de la Junta y por la falta de gestión del gobierno local”. Ejemplo que se suma a la gestiones pendientes en proyectos que se consideran vitales para la ciudad como Valcárcel o la Ciudad de la Justicia, que siguen necesitando de trámites en el ámbito municipal que el equipo de gobierno no termina de asumir o de cumplir. “Al final se convierten en muletilla de la derecha, son la excusa perfecta para que los proyectos de la Junta no vengan a Cádiz”, ha afirmado Rodríguez, lamentando que la ciudad sea “la última prioridad para la derecha de Andalucía”.

Es curioso, coincidencia o no, que haya sido tan solo 24 horas después de la separación entre González e Iglesias cuando compareciera una portavoz socialista que precisamente no es muy dada a aparecer públicamente ante los medios de comunicación. Una separación que el alcalde de Cádiz anunció entre críticas, precisamente, al partido de Mara Rodríguez y Jiménez Barrios, al que acusó de ser “parte del problema” de este país.

Además de hacer al gobierno gaditano corresponsable de la paralización de los proyectos de la Junta en la ciudad, Mara Rodríguez ha atacado duramente la ausencia de presupuesto. “Es una absoluta vergüenza que estando en febrero no haya presentado ni siquiera el borrador de los presupuestos, que está anunciado desde octubre”, ha condenado la portavoz socialista, que volvió a exigir al equipo de gobierno “hechos, gestión y trabajo”. “No basta con palabras”, concluyó esta crítica.

También se sumó a este discurso el presidente gaditano de los socialistas, que pidió al gobierno “celeridad” en los trámites y gestiones que son de su competencia y que mantienen paralizadas esas actuaciones de la administración andaluza.

Y más allá de eso, Jiménez Barrios evidenció que las declaraciones del alcalde culpabilizando al PSOE de ser “parte del problema” de España y rechazando, por tanto, el gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no habían sentado nada bien. “Debería ser prudente el alcalde a la hora de sacar pecho con esas declaraciones, teniendo en cuenta la minoría que tiene”, afirmó Jiménez Barrios en referencia a la conformación del arco plenario del Ayuntamiento donde Adelante Cádiz no tiene mayoría absoluta (por un concejal).

Además, el dirigente socialista lamentó que esa división de la izquierda que parece evidente con la decisión anunciada por Teresa Rodríguez y José María González de abandonar las filas de Podemos por ser contrarios al pacto de gobierno estatal con el PSOE “pueda producirse por una pretendida fuerza nacionalista”.

“Anticapitalista y nacionalista no casan”, concluyó Jiménez Barrios en una comparecencia que iba a tratar sobre la Junta de Andalucía del PP y Cádiz pero que terminó poniendo en el foco a un alcalde contra el que los socialistas elevaron el tono 24 horas después de anunciar González su ruptura con Podemos, lo cual lo deja un tanto huérfano de superiores a nivel autonómico o nacional.