El Campus de Cádiz choca con la falta de dinero y la burocracia de Ayuntamiento y Junta

Hace unos meses la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de la capital firmaron un convenio que tenía como objetivo revitalizar el Campus ubicado en la ciudad, convirtiéndolo en un referente en la formación, la cultura y el ocio de la Bahía. El acuerdo implicaba la puesta en uso de numerosos edificios y revitalizaba el balcón gaditano al Atlántico.

Apenas nueve meses más tarde, la UCA comienza a sufrir en sus propias carnes la falta de financiación y la lentitud con la que trabajan otras administraciones.

Uno de los mejores ejemplos se produjo este mismo lunes cuando, nueve meses después de la firma del convenio, abandonaron las dependencias del Centro Reina Sofía, convertido ya en el Rectorado de la UCA, los últimos trabajadores de la Fundación Municipal de Cultura, que hasta este día había mantenido en el que fue el antiguo Gobierno Militar sus dependencias.

Ha tenido que ser una actuación directa del rector, Francisco Piniella, ante el mismo alcalde, José María González, la que activase el final de una mudanza que comenzaba a ser eterna, según reconocieron a este diario fuentes de la propia Universidad.

Ahora, y tras la próxima salida de la biblioteca de la Academia Hispanoamericana, rumbo a la Casa de Iberoamérica, la Universidad ocupará de pleno el edificio. Sin embargo, antes va a tener que acometer otras que en un primer momento no se preveían y que van a suponer unos 600.000 euros de inversión y unos trabajos que se alargarán unos 3 meses.

Estas obras se centrarán, fundamentalmente, en la división de las dependencias para su nueva función administrativa y, sobre todo, la mejora de la climatización, hoy casi inexistente en el inmueble y donde, se reconoce desde dentro, se pasa frío.

Hace unos días representantes políticos y técnicos de las dos instituciones analizaron el desarrollo del convenio firmado hace nueve meses, y por el momento el Ayuntamiento no sale muy bien parado.

A la tardanza en el desalojo definitivo del Reina Sofía se le une la falta de una fecha clara para el traspaso de la gestión a la UCA de la pérgola del Parque Genovés y, también, una fecha para la conclusión de las obras del nuevo Teatro Pemán, que según el convenio su uso será compartido entre las dos administraciones. Allí, entre otros actos, la Universidad pretende celebrar actos académicos como las clausuras de los cursos que ahora se desarrollan en el Teatro Falla o en el Palacio de Congresos, con el coste por el alquiler que ello supone.

Aunque la UCA abonó en tiempo y forma el millón de euros que debía recibir el Ayuntamiento por este convenio, el avance municipal ha sido por el momento muy lento, lo que preocupa a la Universidad.

Por lo pronto, la polémica Pérgola iba a pasar a manos de la Universidad para su conversión en un centro de arqueología, con aulas y talleres abiertos al público. Sin embargo el estado del edificio es deplorable, a lo que se le une que los bajos están ocupados por personas sin techo. La Universidad ya ha indicado que no recepcionará este conjunto hasta que el Ayuntamiento no acometa las obras de reforma y saque a los okupas.

Desde la administración local no se ha dado fecha para el arreglo, aunque se baraja un plazo de un año.En cuanto al teatro del Parque Genovés, en el encuentro de enero el equipo universitario pudo ver el proyecto que piensa ejecutar el Ayuntamiento, con cambios muy sustanciales respecto al diseño primitivo planteado por el anterior gobierno del PP, mejorando la visibilidad, las instalaciones y la accesibilidad. El proyecto ya está y el dinero también, pero no se informó del próximo inicio de las obras. Sí se indicó a la UCA que el teatro no estará listo para este verano, por lo que para celebrar allí los actos académicos habrá que esperar al menos al verano de 2021.

La UCA tiene abierto otro frente con la Junta de Andalucía.

Más allá de la financiación de la Facultad de Ciencias de la Educación, que sigue sin estar cerrada, desde la Universidad se tiene claro que otros proyectos previstos para el Campus de Cádiz difícilmente podrán contar con fondos de la administración regional.

El proyecto de mayor calado es el futuro uso de la Escuela de Ingeniería Industrial, en la calle Chile. El edificio está cerrado desde hace años y vallado por el mal estado de su fachada. No tiene ningún tipo de protección urbanística en el PGOU por lo que se puede actuar en el inmueble, de grandes dimensiones, con una cierta libertad.

El plan del equipo de Francisco Piniella es ubicar en este edificio lo que denominan como ‘UCA abierta’, una clara apuesta por la apertura de la Universidad al conjunto de la sociedad, completando actuaciones que ya se realizan en centros como el Aulario de la Bomba o la futura apertura del centro de interpretación arqueológica en el Olivillo.

La idea sería abrir en Ingeniería la nueva sede de la biblioteca central de la UCA, cuyos fondos están creciendo tanto por las adquisiciones propias como por los legados que se reciben de forma puntual. Estas instalaciones, con un espacio ostensiblemente más reducido, están hoy en el edificio Andrés Segovia, en la trasera de Económicas.

En el complejo se le daría espacio también a otros servicios, especialmente a todo lo relacionado con el Aula de Mayores, que cada vez tiene más fuerza en la Universidad de Cádiz, así como la relación con los erasmus, siendo la UCA una de las preferidas por los estudiantes extranjeros.

Para ello, sin embargo, hace falta dinero y se tiene claro que difícilmente llegará de la Junta.