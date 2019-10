El PSOE le pide a Kichi "que trabaje" tras la polémica por las personas sin hogar

La portavoz del grupo municipal socialista, Mara Rodríguez, ha reafirmado las declaraciones realizadas sobre la necesidad urgente de una gestión eficaz de las políticas sociales en Cádiz. “No voy a retractarme de pedirle al alcalde que trabaje”, ha manifestado en un comunicado el PSOE.

“Los socialistas defendemos, sin ningún género de duda, la protección social de todas las personas, estén donde estén y vengan de donde vengan. Por eso hemos pedido que se tomen medidas ante la falta de atención y recursos a las personas en exclusión social o a un colectivo especialmente vulnerable, como las personas sin hogar”, asegura Mara Rodríguez. “Lamentamos profundamente la incapacidad del alcalde y su tendencia al insulto. Por mucha demagogia que haga, los gaditanos no merecemos que se dedique a hacer ruido en asuntos en los que no tiene competencia, mientras que no trabaja por mejorar la realidad allí donde tiene la responsabilidad de gestionar”, defiende la portavoz socialista.

Adelante Cádiz calificó este martes como "racista y un discurso más propio de Vox" las declaraciones realizadas por la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, en las que pedía al alcalde, José María González Kichi, que "ya es hora de que el alcalde pase de la poesía del Open Arms a la gestión eficaz de las prioridades de nuestra ciudad en las que sí tiene competencia".

En este sentido, Mara Rodríguez ha manifestado que "Parece que el alcalde y su equipo de gobierno, tras el cual se parapeta para lanzar insultos sin dar la cara, está más cómodos en la polémica y en la demagogia". "Les repetimos que ahí no nos van a encontrar a los socialistas. Nosotros estamos en el trabajo y el esfuerzo por mejorar nuestra ciudad. Con la actitud demostrada, basada en la propaganda y el histrionismo, tenemos muchas dudas de que le interese”, ha afirmado.

Así, la portavoz socialista ha vuelto a pedir al alcalde y a su equipo “que se pongan a trabajar para ofrecer recursos suficientes y de calidad a las personas sin hogar, a los usuarios de servicios sociales, a quienes están en situación de exclusión. Volvemos a recordarles que, tras meses de retraso, el Centro de Alta Tolerancia continúa cerrado y sin fecha de puesta en funcionamiento. Ése es uno de los problemas por los que me pronuncié en los últimos días. Ya basta de desviar la atención”.

“Le siguen esperando las familias de la Corrala y también las que habitan en infraviviendas. Procasa también continúa sin una gestión eficaz del parque público que facilite el acceso a un hogar a muchas personas que lo necesitan. Estos son asuntos en los que el alcalde tiene competencia. Que actúe y demuestre que realmente está comprometido con la protección social. Todo lo demás son palabras vacías”, expone Mara Rodríguez.

Por último, la portavoz socialista en el Ayuntamiento ha recordado otros colectivos y temas que también están esperando la gestión del alcalde, “como los deportistas gaditanos a los que tiene abandonados, los usuarios del transporte público, o la limpieza de la ciudad, cada vez más deficitaria. Todo esto requiere de mucho esfuerzo para mejorar. Lamentamos que al alcalde le moleste tanto que le exijamos que trabaje, pero vamos a seguir haciéndolo porque es nuestra responsabilidad y la suya”.