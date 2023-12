El PSOE de Cádiz adelanta sus reclamaciones sobre el aumento de bonificaciones del IBI a las familias numerosas

Finalmente no ha sido en septiembre sino que será este jueves, 14 de diciembre, cuando el gobierno municipal llevará al Pleno para su aprobación varias ordenanzas fiscales para el beneficio de las familias gaditanas.

El alcalde de Cádiz en su momento que hasta ahora había bonificaciones en el recibo del IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles, que iban desde el 20%, hasta un 90% en las que se tomaban como referencia aspectos como el número de hijos y el valor catastral de la vivienda.

Ahora se aplicará lo que marca la ley de familias numerosas, aportando mayor beneficio al dividirse los núcleos familiares en categoría general y especial, suponiendo un incremento en los porcentajes de descuento.

Según el proyecto que defenderá este jueves Bruno García, en la categoría general se integran las familias que tienen tres y cuatro hijos mientras que en la categoría especial se tienen en cuenta más requisitos, facilitando bonificaciones por número de miembros en función de los ingresos o por hijos con discapacidad entre otras cuestiones.

El Ayuntamiento, además, ampliará el criterio de valor catastral de los 150 mil euros, el máximo hasta ahora, a los 175 mil, que supone que el 94% de las viviendas de Cádiz pueden acceder a bonificación en los impuestos si sus habitantes cumplen los requisitos.

Pues ha sido este miércoles, a 24 horas de la celebración de este Pleno cuando el Grupo Municipal del

PSOE ha adelantado las reclamaciones que planteará mañana en San Juan de Dios puntualizando algunos aspectos de estas ordenanzas, sobre todo en lo relacionado con la ampliación de los recortes en el IBI para las familias numerosas, de manera que afecte y llegue a un mayor porcentaje de gaditanos.

A su vez, el secretario general de los socialistas gaditanos, José Ramón Ortega, quiso llamar la atención del equipo de Bruno García sobre el tema de la sequía y de la puesta en marcha de medidas municipales en la lucha contra esta preocupante lacra.

Así, en lo referido a las ordenanzas fiscales, Ortega quiso dejar claro que su postura no es hacer sólo reclamaciones sino hacer ver que "aportamos intentando siempre mejorar propuestas que afectan de manera directa a buena parte de los ciudadanos de Cádiz".

Ibi para las familias numerosas

En cuanto al IBI y a las familias numerosas, el PSOE lo ha considerado una modificación "regresiva" en la que no sólo se da el mismo tratamiento fiscal a los que más tienen y a los que más necesitan: "Es un criterio muy del PP". "Es el estilo Ayuso o de Moreno Bonilla que buscan siempre beneficiar a los que más tienen", según indicó José Ramón Ortega.

A su vez no han explicado realmente a cuántas familias va a beneficiar o "perjudicar" esta medida. "Lo que no dice es que las familias con rentas inferiores no tenían un tope y ahora un 5% de los beneficiados lo tendrán y se podía dar el caso de que familias con pocos ingresos podrían incluso perder la bonificación", según llama la atención el secretario general del PSOE en Cádiz.

A la vez, Ortega ya adelanta que el partido que lidera Bruno García en San Juan de Dios rechazará la propuesta socialista "porque existe un informe por parte de la concejalía en el que esgrimen que no se cumplirían los objetivos que proponen cuando lo que se proponen es falso y nosotros pedimos algo lógico y nos lo discuten".

Asimismo, el PSOE rechaza la idea del PP de que será suficiente solicitar sólo una vez esta bonificación en el IBI de las familias numerosas para no tener que andar pidiéndola todos los años como hasta ahora: "Eso es que no quieren controlar si le sigue o no perteneciendo. Si cada año hay que acreditarlo pues habrá que hacerlo".

Para las viviendas de alquiler social

Otra reclamación que adelantaba este miércoles José Ramón Ortega en nombre de los socialistas gaditanos es la referida a una cuestión no planteada, según él, por el equipo de gobierno. Se trata de la inclusión de una modificación a las viviendas de alquiler social de una bonificación del IBI hasta el 95%.

Ortega recuerda que esta medida se aprobó ya por unanimidad, pero "el equipo deb gobierno lo olvidó". Pero a los socialistas les parece llamativo que una vez que Bruno García ha recibido la modificación ha anunciado que iniciará un expediente valorar y analizar la medida y para hacer ver que se trata de una medida del equipo de gobierno".

Por ese motivo, José Ramón Ortega avisa que estará muy "vigilante" porque es una propuesta que llevarán a cabo que va a "remolque de la propuesta del PSOE y no queremos que no sea un cuento navideño del PP sino que sea una realidad".

Lo apoyaron en su día, según recuerda Ortega, y "que no se pongan medallas que no les corresponden". Con todo esto, Ortega resume que "el equipo de gobierno no propiriza a los que más lo necesitan sino que busca beneficiar igual a los que tienen más. Van a remolque nuestro y eso no es de ser un alcalde muy social".

Medidas contra la sequía

Otro aspecto que sacó a relucir este miércoles el secretario general del PSOE de Cádiz es el tema de las medidas municipales contra la sequía y afirma que les "alarma" que el alcalde insista públicamente con unas medidas disuasorias "porque no se trata de obligar a consumir menos a los que ya tienen problemas de pago sino a toda la población". Así afirma que no les parece bien eso de "amenazar con subir el agua si el Ayuntamiento no lo logra con medidas contundentes".

Los socialistas recuerdan que no está sirviendo de nada su campaña, al contrario que está ocurriendo en localidades como San Fernando o Puerto Real donde ya se prohíbe el riego y el baldeo con agua potable. "En Cádiz hemos reclamado cambiar la forma de limpiar y que no se haga con agua potable".

A su vez consideran los socialistas que se deben hacer más contratos para el cepillado de las calles porque parece que "aquí se aparenta que se limpia. Se conecta una manguera al agua potable y se tira agua y se desperdicia algo de lo que estamos escasos".

A esto le suman las críticas socialistas y dicen que "no se están regando las calles a determinadas horas y están regando sin control. Así anuncian que pedirán en este Pleno extraordinario de este jueves que el equipo de gobierno liderado por Bruno García desmienta que baraja subida agua como medida disuasoria.

"Cuando lo decimos lo niegan y hablan de subida de agua para hacer infraestructuras para mejorar el aprovechamiento del agua", según Ortega, que pide también al resto de fuerzas políticas que "se tomen serio las medidas", ya que hay criticas contra la campaña de disuasión y "mejor será que no critiquemos", ya que los socialistas creen positivo "alarmar a la población en este tema de la sequía, porque ya vamos tarde".