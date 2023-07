El PSOE de Cádiz pide la reactivación del Consejo Municipal de Deportes

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, José Macías, ha solicitado durante el transcurso del primer Consejo Rector del Instituto Municipal de Deporte del actual mandato, que ha tenido lugar esta mañana, la reactivación del Consejo Municipal de Deportes de Cádiz, de tal forma que los clubes y entidades deportivas cuenten cuanto antes con dicho foro y así poder comenzar la temporada con este espacio de diálogo en funcionamiento.

Macías ha recordado que el PSOE ha insistido a este respecto en otras ocasiones, llevándolo incluso a pleno, porque "el tejido deportivo de la ciudad lleva años reclamando tener voz propia en los asuntos más importantes que competen a este sector y que les afecta de manera directa", ha señalado el edil, que ha insistido en que la participación de los clubes y asociaciones deportivas en la toma de decisiones "debería ser una realidad" al amparo del Consejo Municipal de Deportes de Cádiz.

Este órgano consultivo no vinculante en el que los clubes tendrían una interlocución directa con los miembros del Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes fue anunciado por el equipo de gobierno anterior en octubre de 2019, a los pocos meses de comenzar el mandado, pero no fue hasta el pleno de mayo de 2021 cuando se aprobó de forma definitiva la creación del Consejo así como sus estatutos internos. "Desde entonces no ha habido ni una sola convocatoria", ha recriminado José Macías, "pasaron dos años, terminó el mandato y no fueron capaces de hacer nada", ha esgrimido el concejal socialista, que ha detallado que este órgano tiene una vigencia de cuatro años, puesto que corresponde con los mandatos municipales, y no fue convocado ni en una sola ocasión en el periodo pertinente.

"Si realmente queremos fomentar esta participación con los clubes y las entidades deportivas, herramientas como esta deben ponerse en marcha a la mayor premura posible", ha afirmado el edil. "Para el partido socialista, el tejido deportivo es uno de los pilares en nuestro modelo de ciudad, por esa razón consideramos imprescindible la reactivación y posterior convocatoria del Consejo Municipal de Deportes", ha concluido Macías.