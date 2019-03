El PP lamenta el “vergonzoso” estado del monumento a Blas de Lezo

El concejal y candidato a la Alcaldía del Grupo Popular en Cádiz, Juancho Ortiz, ha lamentado el “vergonzoso y deplorable estado que presenta el monumento a Blas de Lezo” situado en el Paseo de Canalejas, a pocas horas de que la dotación de la fragata del mismo nombre, este sábado, rinda homenaje al mismo en un acto organizado por la Armada Española.

Ortiz incide en que es “lamentable” que el monumento se encuentre con las leyendas del pedestal prácticamente borradas, los clavos embellecedores perdidos y la base deteriorada, “por no hablar de la espada que compone el conjunto y está doblada. Una imagen que se llevarán los que acudan al acto de homenaje y cualquier visitante de cómo cuida el Ayuntamiento el patrimonio y la historia”.

"Los concejales y el alcalde que no tienen la más mínima intención de ponerse a trabajar ni aunque queden dos meses para acabar el mandato”

Juancho Ortiz recuerda que no es solo el monumento a Blas de Lezo el que se encuentra en estas condiciones, “ya que también en Canalejas está el de Montañés, igualmente con las leyendas borradas, como la gran mayoría de bustos de la ciudad, por no hablar de los situados en la Alameda o en el Parque Genovés”. Lo que es “evidente” a juicio del popular “es que el cuidado del patrimonio de la ciudad no puede quedarse en un protocolo que se ha demostrado papel mojado, y que padece el mismo mal que la limpieza y el mantenimiento: una desidia total de los ediles y el alcalde que no tienen la más mínima intención de ponerse a trabajar ni aunque queden dos meses para acabar el mandato”.