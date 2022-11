El PP responde a Martín Vila: "A los gaditanos nos toma por tontos"

Al Partido Popular de Cádiz no le valen las explicaciones que el concejal de Movilidad y presidente de Emasa, Martín Vila, ha ofrecido respecto a las obras que va a acometer la empresa municipal en el aparcamiento del Campo del Sur tres años después de que se reparara la cubierta. "Vila ha cruzado esa línea roja que es la falta de respeto absoluta a los gaditanos a los que, por lo que se ve, toma por tontos", ha afirmado el portavoz de los populares, Juancho Ortiz, en respuesta a las declaraciones que el líder de Ganar Cádiz hacía el lunes.

Vila explicaba las obras que nuevamente tenían que hacerse en el Campo del Sur comparando el estado del aparcamiento con una artrosis, "que no se te quita poniéndote un chubasquero nuevo", en referencia a la obra que se ejecutó en 2019 y que no impide que se vaya a licitar una nueva reparación de los forjados.

"Su respuesta es directamente un insulto a la inteligencia y una manera de degradar la gestión pública como no se había visto en esta ciudad antes. ¿Cómo es posible justificar que tres años después de haber levantado todo el firme sobre el parking, de decir que se hacía porque el PP hizo una chapuza en 2012, se tenga que reparar de nuevo los forjados? ¿Qué es lo que hicieron entonces en 2019? ¿Qué supuesta chapuza arreglaron?", afirma Juancho Ortiz, que insiste en preguntar por la garantía de esa obra de hace tres años. "¿Nadie va a pedir a la empresa responsable que repare unas filtraciones que según nos cuenta Vila han salido por las lluvias de ahora, después de cambiar toda la tela asfáltica como aseguran?", traslada el concejal del PP.

Críticas a la gestión de Emasa

Al hilo de estas obras, presupuestadas en 44.500 euros (un 10% de lo que costó la actuación de 2019 que levantó toda la calzada del Campo del Sur), Ortiz extiende su crítica hacia la gestión de Emasa, asegurando que es "para echarse a temblar". "Se encontraron con 2,8 millones de euros para un parking subterráneo en Plaza Sevilla, se lo gastaron en cualquiera sabe porque no les gustaban los parking subterráneo, se han pulido toda la tesorería, no paran de meter capital de manera ficticia o directamente acudiendo al Ayuntamiento a coger dinero para enjugar las pérdidas… y encima hay que escuchar a este señor como si fuera un crack de la gestión pública; una chapuza es lo que ha hecho él con EMASA desde que la cogió, y lo malo es que esa chapuza no se va a poder arreglar ni con tela asfáltica ni con chubasquero", critica.

Por todo ello, exige Ortiz a Vila que pida disculpas a la ciudadanía. "Primero por mentirles en 2019 cuando justificó la ampliación de la obra en los defectos de la que se hizo en 2012, luego por ejecutar una verdadera chapuza que no ha durado ni tres años, y ahora por tomarles el pelo a esos mismos gaditanos hablando de chubasqueros y de tonterías", concluye el portavoz del PP.