Martín Vila, sobre la obra del aparcamiento del Campo del Sur: "poniéndote un chubasquero nuevo no se te quita la artrosis"

El presidente de la empresa municipal de aparcamientos de Cádiz, Martín Vila, ha querido explicar públicamente el por qué de la nueva obra en el subterráneo del Campo del Sur que ha denunciado este lunes el Partido Popular, al haber transcurrido solo tres años desde que se levantara toda la calzada para impermeabilizar correctamente el estacionamiento.

Ha utilizado el concejal un ejemplo un tanto curioso, indicando que no se puede "pretender que poniéndote un chubasquero nuevo se te quite sin más la artrosis que has desarrollado durante años". Con estas palabras quiere matizar Vila que la obra proyectada por Emasa “no corresponden al mismo ámbito" que las anteriores. Y en este sentido, se remonta a más de una década atrás, cuando se localiza "un problema estructural producido por el agua de lluvia" en el Campo del Sur, "consecuencia de tener dañada la tela asfáltica".

Este diagnóstico motivó la intervención que el Ayuntamiento realizó en 2012 "para resanar la estructura en las juntas de dilatación, algunos pilares y en zonas aisladas coincidentes con plazas de aparcamiento". Actuación que el PP recordaba este lunes que el propio Vila tachó de "chapucera", pero que ahora califica como "insuficiente, como se demostró con el paso del tiempo". De ahí que en 2019 se ejecutara esa segunda obra “más justificada y necesaria de todas: cambiar completamente la tela asfáltica, la cual era la causante de la entrada de aguas pluviales y el origen de la patología del hormigón".

Pese a ello, Vila asegura que "la lluvia de los últimos años y, por ello, la entrada de agua haya afectado nuevamente a la estructura, pese a que ya sí que tenemos la tela asfáltica nueva". Y por ello hay que volver a resanar los forjados, que es la actuación que ha denunciado el PP. "No se actúa ahora porque se ejecutara mal aquella obra", ha insistido el presidente de la sociedad municipal.

Fruto de estas explicaciones, Vila ha arremetido contra el portavoz del PP municipal, que "menos mal que es consejero de la oposición y ya no tiene ningún margen de decisión, porque lo que plantea es como pretender que poniéndote un chubasquero nuevo se te quite sin más la artrosis que has desarrollado durante años". "Se nota que Juancho Ortiz, como consejero, no se entera de nada, y demuestra que hace varios años que no entra en el aparcamiento de Emasa", ha añadido.