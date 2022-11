Emasa tiene que volver a hacer obras de reparación en el Campo del Sur

Los problemas en el aparcamiento subterráneo que Emasa tiene en el Campo del Sur parecen no acabar nunca. O nunca solucionarse debidamente. Tres años después de que ejecutara la gran obra que obligó a levantar toda la calzada e impermeabilizar de nuevo la cubierta del estacionamiento para acabar con las filtraciones, la empresa municipal proyecta una nueva intervención de reparación de forjados. Y para ello prevé una inversión de 44.500 euros, que viene a ser el 10% de lo que costó en su momento la actuación de rehabilitación total (414.900 euros).

Esta nueva intervención en el Campo del Sur es, además, la principal inversión que la sociedad municipal de aparcamientos tiene previsto ejecutar en el presente ejercicio. Por eso, el Partido Popular se ha mostrado especialmente crítico con esta obra, que se pregunta por la gestión que el presidente de Emasa, Martín Vila, ha hecho respecto a las reparaciones que en ese aparcamiento se realizaron en 2019.

“¿Cómo es posible que vayamos a gastar 44.000 euros en una obra de reparación de forjados en el parking del Campo del Sur si se realizó una obra entre 2018 y 2019?”, se pregunta el portavoz del grupo municipal del PP, Juancho Ortiz, que al hilo de esto además recuerda que Vila y el propio alcalde fueron muy críticos entonces con la intervención que en este subterráneo realizó el gobierno municipal de Teófila Martínez en 2012. “Estuvieron despotricando de la obra durante varios meses, y ahora resulta que eso que llamaban chapuza que hizo el PP en 2012 duró siete años, mientras que la obra tan buena que ha hecho el magnífico gestor que es Vila ni siquiera ha aguantado tres años”, ironiza Ortiz.

Se preguntan también en el PP si los trabajos que la empresa Martín Casillas realizó en 2019 “no están en garantía”, criticando que Emasa vaya a gastar ahora “un 10% de lo que supuso la obra total de reparación de filtraciones y colocación de la banda de rodadura, que una vez modificado por la chapuza del PP que descubrieron al iniciar la obra fue de 414.901 euros”.

“Hay que tener la cara muy dura para denunciar públicamente en enero de 2019 que la obra que hizo el PP en 2012 era una chapuza; no que ellos no habían hecho bien el proyecto y se dieron cuenta una vez empezados los trabajos, sino que siete años antes el PP no había recogido bien las grietas. Y resulta que cuando termina esa obra suya, a los tres años, tienen que meterle otra vez un 10% del proyecto inicial, sin recurrir a la garantía de la obra ni nada. Y el bueno haciendo obras es Martín Vila”, resume Ortiz.