El PP de Cádiz alerta de otra ampliación de capital que se prepara en Emasa

El presidente del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cádiz y consejero de Emasa (Empresa Municipal de Aparcamientos) por ese grupo, Juancho Ortiz, denunció ayer “otra operación de maquillaje de cuentas con una nueva ampliación de capital en Emasa que se nos propone en el próximo consejo de administración de la empresa y que, seguramente, contará de nuevo con el apoyo cómplice del PSOE, colaborador necesario en la senda de desastres económicos en la que nos han metido Kichi y los suyos”.

Emasa ha convocado para este martes un consejo de administración en el que la presidencia propondrá una nueva ampliación de capital, en este caso directamente monetaria, no como las anteriores en las que el Ayuntamiento traspasaba la titularidad de inmuebles como los garajes de la Tribuna del Estadio. El punto sobre esta nueva capitalización recoge que la ampliación se cuantifica en 1.021.000 euros, cuantía similar al volumen de pérdidas del año 2020 de EMASA, señalando la gerencia que con este dinero se resolvería “el endeudamiento económico de la sociedad”.

Juancho Ortiz ha recordado que en el consejo de septiembre pasado ya la presidencia de Emasa, junto con la gerencia, reconoció que esta ampliación de capital que se solicita “tiene como objetivo cancelar el préstamo de 1,1 millón de euros que se traducirá el próximo año en unas cuotas de 32 mil euros mensuales; nos intentan disfrazar la operación hablando de renovado enfoque estratégico y otras milongas. Lo cierto es que los anticapitalistas se están cargando todas las empresas municipales y su única solución es disfrazar la ruina capitalizando las mismas con dinero de los gaditanos”.

El edil popular ha querido incidir en “lo raro que son estos anticapitalistas, que venían a municipalizarlo todo y van a acabar por jugar al monopoly con las compañías municipales que son patrimonio de todos los gaditanos. A Eléctrica e Cádiz, donde el 45 por ciento de las acciones son de Endesa y Unicaja, le meten más de 3 millones de euros de dinero público, y cuando Kichi se entera de los beneficios extraordinarios de las eléctricas se marca una elegía en sus redes sociales como si no se hubiera enterado de nada”.

Por su parte, el presidente de Emasa, Martín Vila, ha negado que la empresa esté en quiebra: “por mas que lo repite el PP no va a convertirse en verdad. Eso lo conocen los consejeros y los propios trabajadores de la empresa”.

Así, ha aclarado que Emasa en 2021 “no dio pérdidas sino superavit, de esto es conocedor Juancho Ortiz porque como consejero asistió al Consejo de Administración en el que se aprobaron las cuentas del ejercicio. Por tanto, la empresa no está en quiebra sino que ha superado notablemente la crisis generada por la pandemia. Igualmente la proyección del año 2022 va encaminada a que de nuevo otorgue superávit, habiendo incluso puesto en pie nuevos programas como el BiciCole”.

En el anterior Consejo de Administración, “al que como es habitual no acudió el representante del Partido Popular”, se planteó la posibilidad, según Martín Vila, de preparar este expediente de ampliación de capital al efecto de liquidar el préstamo que la empresa suscribió para paliar la falta de ingresos derivada de los seis meses de confinamiento, pero no porque la empresa no pueda hacer frente a las cuotas, sino porque hacer frente a esas cuotas impide a la empresa abordar inversiones necesarias que los propios consejeros indicaron en ese consejo y en otros anteriores. Y toda vez que la empresa esta saneada, que está equilibrada, queremos que la empresa afronte estas mejoras tan necesarias para los trabajadores y para los usuarios”.

Por eso precisamente, es por lo que se planteó iniciar este expediente de ampliación de capital social, para aliviar a la empresa de esa carga, y que las inversiones previstas no se vean mermadas.

Entre estas inversiones, por ejemplo, se encuentra la adecuación de un local en el barrio de Astilleros para ubicar la nueva sede de Emasa: “El PP no puede ser tan cínico como para exigir que se cumplan condiciones de accesibilidad en la sede, y luego tratar de boicotearlas de este modo”.